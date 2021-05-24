Тепловики рассказали, кому из воронежцев кипятить воду с 24 по 30 мая

Фото: Оберемченко Николай Фото: из архива «КП»

В Воронеже продолжаются плановые профилактические работы на теплосетях. В связи с этим во всех домах города поочередно отключают горячую воду. Рассказываем, кому пришло время остаться без кипятка на этой неделе.

Железнодорожный район

с 26 мая по 8 июня

Ленинский проспект, 221.

Левобережный район

24 по 26 мая

улица Иркутская, 15а;

улица Писарева, 1а, 3а, 11а, 13а, 17а, 17б, 17в, 19а;

улица Циолковского, 31, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 129;

улица Баррикадная, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 13, 19, 23, 26, 28, 29а, 30, 35, 37, 41;

улица Туполева, 1, 2а, 3, 3а, 3б, 3в, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13б, 15, 15а, 15б, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27а, 28, 29, 31б, 38;

улица Айвазовского 2а;

улица Волгоградская, 47, 49, 51.

с 25 мая по 7 июня

улица Майская, 2, 3а, 4, 6, 8, 9а, 11, 11а, 13, 13о, 15, 17, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 33а;

улица Глинки, 5, 7, 11, 11а, 13, 15, 17;

улица Дубянского, 1, 12.

Коминтерновский район

с 24 мая по 3 июня

улица Еремеева, 7, 9, 11, 13, 15.

с 25 мая по 7 июня

улица Торпедо, 13а, 17а, 17б.

Советский район

с 25 мая по 7 июня

берег реки Дон, 29е, 29в.

Ленинский район

с 25 мая по 7 июня

улица Моисеева, 75.

Центральный район

с 24 мая по 6 июня

улица Шишкова, 142.

с 25 мая по 7 июня

улица Берёзовая Роща, 54/2.