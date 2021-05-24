Последние новости Воронежа на 24 мая 2021 года: расчлененное тело и возвращение троллейбуса №4

Для запуска троллейбусов также необходимо наладить инфраструктуру. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронеже в подъезде одного из домов по улице Шишкова местные жители нашли части человеческого тела. Они лежали в обычной спортивной сумке. Жильцы заметили, как мужчина выносит на лестничную площадку окровавленные сумки, и вызвали полицию. Прибывший на место участковый задержал подозреваемого - 61-летнего воронежца. Ранее его неоднократно судили. Фрагменты тела, вероятнее всего, принадлежат 53-летней женщине, которая жила с рецидивистом. Силовики возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

На улицы Воронежа до конца 2021 года планируют вернуть троллейбусы маршрута №4. Он соединяет левый и правый берега. На данный момент рассматриваются два варианта схемы его движения. Для запуска троллейбусов также необходимо наладить инфраструктуру. Контакты сети, тяговые подстанции построены в 1960-е годы и сильно изношены. На это необходимы деньги.

Под Воронежем двое автомобилистов и сотрудница сотрудница железной дороги спасли от смерти мужчину, который лег под поезд на рельсы. ЧП случилось в семилукском микрорайоне «Березки». Переезд был закрыт, поскольку вот-вот должен был пройти состав. Очевидцы заметили мужчину, схватили его за ноги и оттащили в безопасное место.

Большинство воронежцев поддерживает идею сделать проспект Революции пешеходным в выходные дни. Согласно опросу института общественного мнения «Квалитас», активнее всего поддерживают идею пенсионеры: 66% пожилых выступают за. А вот среди противников много молодых людей - 33%. Отметим, что в мэрии рассматривают возможность избавить главную улицу города в выходные от автомобилей. Но, скорее всего, только в летнее время.