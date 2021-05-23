Камиль Ларин: В «Квартете И» нет главных

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На днях в воронежском концертном зале Event-Hall "Квартет И" показал спектакль "Письма и песни мужчин среднего возраста". Перед представлением Камиль Ларин рассказал "Комсомолке", с какими вопросами подходят поклонники, и почему артисты не говорят цитатами из своих фильмов.

- Какой ваш любимый фильм и спектакль «Квартета И»?

- Выбрать не могу. Это же как с детьми: спросите, кого я из троих больше люблю? За всех молюсь, за всех переживаю. И фильмы со спектаклями - все разные, как дети, один спортом круто занимается, другой учится хорошо. Нужно отдать должное «Дню выборов» - это был первый наш фильм, с которого началась наша большая кинематографическая история. А спектакль был первый «День радио» - среди тех, которые мы сами придумывали и писали. «О чем говорят мужчины» попал в мужские головы и женские сердца. Или наоборот.

- Есть цитата, которую вы часто повторяете?

- Нет. Иногда люди подбегают, говорят какую-то фразу. Я говорю: «И что?». Они: «Ну как же, это же фраза из вашего фильма, это же «День выборов»! Это заблуждение, что мы ходим и говорим своими цитатами. Случаи разные бывают. Вот к Саше однажды подбежал человек в аэропорту: «Скажите, вы же Демидов из «Квартета»? У меня два вопроса: Камиль в жизни так же бухает? Нет? А Леша голубой? Нет? Спасибо!» Его больше всего это беспокоило, нашел ответ, и жизнь удалась.

- Если бы «Квартет И» был рок-группой, как бы распределились роли? Кто был бы фронтменом, кто барабанщиком?

- Фронтмен - он главный. А барабанщик даже хороший - на втором или даже на третьем плане. Соло-гитаристы и басиситы где-то на уровне, но все равно есть, как бы, главные и, как бы, второстепенные. Как Кортнев и «Несчастный случай». А есть «Квартет И», где никто не признается, что он на вторых ролях. Все главные. Выделять не хочется никого. Мы все разные, в один день поступили и окончили институт, сделали театр. И сказать, что кто-то внес лепту меньше... Это как единый организм.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Какая песня наиболее точно передает дух «Квартета И»?

- Их много, например, прекрасная песня «Реки Любви» или «Ля-ля, тополя»…

- С момента создания спектакля «Письма и песни мужчин среднего возраста…» появились ли новые собеседники, кому бы вы хотели написать письма?

- Самому себе мы писали в «Разговорах», нет каких-то специальных тем. Они если рождаются, то в качестве тем, которые появляются в наших спектаклях. Не так давно сделали камерный спектакль про артистов, там поднимается тема ностальгии: в нашем далеко не студенческом возрасте нам приятно возвращаться в родные места мыслями, вспоминать и говорить о них.

- В 2031 году о чем будут говорить мужчины из «Квартета И»?

- Приблизительно о том же самом. Женщины, слава Богу, не исчезнут с планеты, они также будут такими, какие есть: требовательными, любящими, любимыми. Может, изменится сам разговор, может это будут более молчаливыми диалоги - глазами. Типа, посмотрели - все, ужинать. Или куда-то еще. Краткость - сестра таланта, говорил Чехов. Я думаю, люди в будущем будут больше разговаривать глазами. А темы останутся те же: женщины, мир, свобода, чувства, сердечность, доброжелательность.