Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев обсудил «Образ будущего» Воронежской области

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Заместитель председателя Госдумы РФ Алексей Гордеев и губернатор Александр Гусев приняли участие в первом заседании наблюдательного совета АНО «Центр поддержки и продвижения общественных, государственных и муниципальных инициатив области «Образ будущего». Мероприятие прошло 21 мая.

В нем также приняли участие председатель Воронежской облДумы Владимир Нетесов, замгубернатора – первый зампредседателя облправительства Виталий Шабалатов, президент Союза «Торгово-промышленная палата Воронежской области» Юрий Гончаров, а также главы муниципальных образований, руководители организаций и ведомств.

Инициатором создания организации стала региональная Торгово-промышленная палата совместно с муниципальными образованиями и Гражданским собранием «Лидер». Среди ее задач – воплощение так называемых «патриотических инвестиций» на территории региона. Специалисты Центра будут рассматривать социальные проекты, предлагаемые для реализации воронежцами, а также устанавливать прямую связь с гражданами и органами власти.

В приветственном слове Алексей Гордеев поблагодарил присутствующих за то, что такая организация теперь есть в регионе и сказал, что это будет хорошим подспорьем региональной власти.

– Сотрудничество с Ассоциацией муниципальных образований говорит о вашем понимании того, что нужно вместе улучшать жизнь в регионе. И вы смотрите, как это сделать, с самого фундаментального уровня власти, что называется местным самоуправлением. Речь пойдет о реализации, прежде всего, проектов, связанных с повышением качества жизни в области. Я уверен, что вы проявите социальную ответственность и докажите, что готовы работать с властью и общественными организациями, решая задачи людей, которые живут в нашей области. Проектов сейчас уже много. Нужно, конечно, проанализировать их с учетом мнений экспертного сообщества и гражданского общества, – сказал вице-спикер.

Губернатор Александр Гусев в свою очередь выразил готовность сотрудничать с АНО, поскольку на создание такой организации в области уже был спрос – с каждым годом проектов, поступающих от граждан, становится все больше. А «Образ будущего» может стать еще одним мостом для взаимодействия между властью и гражданами.

– Мы понимаем важность и своевременность этого, потому что у нас много программ, нацеленных на приведение в порядок каких-то территорий, – сказал Александр Гусев. – Но, как правило, мы стараемся выявлять крупные проблемы и заниматься ими. Иногда есть сложности, например, не очень быстро получается развернуться с нашей системой финансирования. Но новая мобильная структура будет позволять коллегам из Ассоциации и районов области быстро решать важные, может быть, не глобальные задачи. Конечно, это хороший инструмент для взаимодействия, – прокомментировал губернатор.

Также участники заседания обсудили задачи наблюдательного совета, перечень приоритетных проектов и механизмы работы АНО. Председателем наблюдательного совета АНО «Образ будущего» избран Алексей Гордеев.