Алексей Гордеев: «Важно, чтобы воронежские молодые специалисты знали жизнь не по учебникам, а через исследования»

Алексей Гордеев оценил разработки студентов и преподавателей ВГУИТ

21 мая Воронеж с рабочей поездкой посетил зампредседателя Государственной Думы ФС РФ Алексей Гордеев. В рамках своей программы вице-спикер побывал в Воронежском государственном университете инженерных технологий, где увидел новые разработки в области функционального питания и принял участие в заседании ученого совета, сообщили в правительстве Воронежской области

Алексею Гордееву представили образцы продукции, разработками которой занимается вуз. Сегодня она успешно внедряется на воронежских и российских предприятиях.

Из перспективных направлений ученые представили пробиотические кисломолочные продукты, в частности йогурты, в которые вводятся биокорректоры растительного происхождения. Продукция сертифицирована, заверил ректор университета Василий Попов и пояснил: идея в том, чтобы она была максимально насыщена витаминами.

Проще простого: вице-спикер пожарил котлету из растительного мяса

Также вице-спикеру продемонстрировали полноценный растительный аналог мяса. Его разработали в лаборатории пищевых биотехнологий и новых продуктов из растительного сырья. В 2020 году группа ученых под руководством кандидата технических наук Людмилы Василенко получила рецептуру продукта. Сейчас он уже запущен в производство ГК «Эфко» и успешно продается в магазинах. Растительное «мясо» легко готовится на сковородке с разогретым подсолнечным маслом, выглядит натурально и по вкусу неотличимо от обычного.

В этом предложили убедиться Алексею Гордееву и попробовать самостоятельно приготовить котлету.

– Как долго жарить? – поинтересовался вице-спикер.

– Как обычную котлету, переворачивая с обеих сторон, – заверил его ректор Василий Попов.

После приготовления Алексей Васильевич оценил ноу-хау ВГУИТовцев: «точно такое, как мясо».

А Людмила Василенко рассказала из чего состоит котлета и в чем плюсы растительного мяса.

– В том понятии, в каком население воспринимает химию, здесь ее нет. Здесь нет компонентов, полученных синтетическим путем: абсолютно все ароматизаторы натурального происхождения – луковый и чесночный порошок, петрушка, кориандр, черный перец, имбирь. Так мы достигаем вкуса, очень приближенного к мясу. Даже цвет придается натуральным красителем – сахарным колером. В основе «мяса» текстурированный белок, комбинированный из пяти различных белков, полученных из растений, – соевый, подсолнечный, овсяный, картофельный и гороховый. Содержание белка здесь выше, чем в обычной котлете, и при этом ниже содержание жира, –пояснила Людмила Василенко.

Также ученые показали вице-спикеру молоко из орехов, риса, овса, тыквы, у последнего, кстати, пока нет аналогов.

Вице-спикер поинтересовался стоимостью такого продукта. «Не запредельная. Практически стоит столько же, как продукты животного происхождения», – пояснил ректор Василий Попов.

Также Алексей Гордеев принял участие в заседании ученого совета ВГУИТ. Его основная тема – «Новые пищевые технологии – основа безопасного и здорового питания». Вице-спикер в своей приветственной речи отметил, что сегодня ВГУИТ – это один из ведущих университетов в Центральном Черноземье, из стен которого вышли тысячи квалифицированных специалистов. Он акцентировал внимание присутствующих на том, что сегодня их роль – соединить науку и образование:

– В мире все быстро меняется. Важно, чтобы ваши специалисты знали жизнь не по учебникам, а через исследования.

В университете состоялось заседание ученого совета

Говоря о понятии «продовольственная безопасность» Алексей Гордеев пояснил, что оно появилось совсем недавно.

– 20 лет многие при нем вздрагивали. А сегодня это актуальная тема, которая касается безопасности и качества продуктов. Не министерство здравоохранения отвечает за здоровье человека, а он сам. Это зависит от образа жизни, который он ведет, от воды, воздуха, пищи, – пояснил Алексей Гордеев.

С докладами на совете выступили ректор вуза Василий Попов, научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного института патологии, фармакологии и терапии, доктор ветеринарных наук, профессор, академик РАН Сергей Шабунин и завкафедрой технологии продуктов животного происхождения, доктор технических наук, профессор Аркадий Пономарев.

Затем зампредседателя Госдумы РФ вручил благодарственные письма. Их удостоились доцент кафедры технологии продуктов животного происхождения Екатерина Богданова, завкафедрой технологии хлебопекарного, кондитерского, макаронного и зерноперерабатывающего производств Газибег Мамедов, декан факультета экономики и управления Наталья Родионова и ведущий научный сотрудник лаборатории метагеномики и пищевых биотехнологий Михаил Сыромятников. Ректору ВГУИТ Василию Попову Алексей Гордеев вручил Почетную грамоту Президента РФ.

Ирина Шабанова