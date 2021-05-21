Воронежские власти планируют открыть Дом Гарденина ко Дню города в 2022 году

Уже в июне планируется провести торги на разработку научно-проектной документации на реставрацию

Знаменитый воронежский Дом Гарденина после реставрации планируют открыть ко Дню города в 2022 году. Об этом стало известно после посещения здания сегодня, 21 мая, заместителем председателя Государственной Думы ФС РФ Алексеем Гордеевым и губернатором Александром Гусевым.

Тогда же здесь планируют открыть первую экспозицию, посвященную петровской эпохе, а позже в здании появится полноценный музей Петра I.

– В этом году исполняется 325 лет со дня первого посещения Воронежа императором Петром I. Все жители региона знают историю, связанную с императором. В те времена город был почти второй столицей: Петр 12 раз посещал Воронеж, в общей сложности жил здесь более 500 дней. Конечно, хотелось бы, чтобы возник такой музей петровского времени, связанный с ним и его подвижниками, поскольку много воронежцев принимало участие в строительстве регулярного российского флота, – рассказал вице-спикер.

По его мнению, Дом Гарденина справедливо выбран именно под музей петровской эпохи.

– Дом Гардениных – это самое старинное здание нашего города. А семейство Гардениных тоже было в рядах его сподвижников. Сам бог велел здесь постараться сделать музей, объединив все комплексы, которые у нас сегодня есть, с этой повесткой, – пояснил Алексей Гордеев.

Софинансировать этот проект согласилось руководство Сбербанка. И если в течение года здание реконструировать, то в 2022 году, когда в стране будет отмечаться 350 лет со дня рождения Петра I, это может привлечь больший туристический поток в наш город.

Также на реставрацию средства выделят из городского и областного бюджетов. Самой реконструкцией займется мэрия Воронежа.

– Уже процедура запущена. Сейчас заканчиваем обследование, соответственно, будет разработан проект реставрации. Это не просто строительные работы. Мы понимаем, что реставрационные работы особый статус имеют. Уверен, мы сумеем качественно сделать. И, соответственно как задача – открыть к сентябрю следующего года и к празднованию 350-летия со Дня рождения Петра. Возможно, День города будет знаковым днем для открытия, – прокомментировал губернатор.

Также Александр Гусев пояснил, что власти займутся и прилегающей к зданию Дома Гарденина территорией, благоустройством дорог, тротуаров, чтобы было удобно сюда добираться туристам. Также глава региона пообещал привести в порядок окружающие дома.

Напомним, знаменитый памятник истории – Дом Гарденина – считается одним из первых каменных зданий, возведенных в Воронеже. Он был построен купцом Потапом Гардениным. Здание начали эксплуатировать в первой половине XVIII века. В XIX – начале XX веков дом использовали в качестве больничного корпуса, воспитательного дома, богадельни и даже дома инвалидов. Потом это был просто жилой дом.