Выходные в Воронеже: опера, вечер памяти композитора-земляка, экскурсии по столлевским местам

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВСТРЕЧА С ВЕРБЛЮДОМ

22 мая зоопарк приглашает на лесную площадку в «Червленый Яр». Для гостей подготовили познавательную лекцию с демонстрацией верблюда, мастер-класс по изготовлению поделки с использованием верблюжьей шерсти. Юные любители животных представят свои работы на выставке детского рисунка «Червленый Яр – глазами детей». Начало программы в 12.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЕЧЕР МУЗЫКИ ВЯЧЕСЛАВА ОВЧИННИКОВА

22 мая в филармония пройдет вечер музыки Вячеслава Овчинникова. Концерт «Посвящение маэстро» приурочен к 85-летию известного уроженца Воронежа, который скончался два года назад. В программе симфонические и хоровые произведения композитора, музыка из кинофильмов.

Вячеслав Овчинников родился в Воронеже в семье офицера. Окончил музыкальное училище имени Чайковского, Московскую консерваторию. Написал музыку к фильмам «Каток и скрипка», «Иваново детство», «Андрей Рублев» Андрея Тарковского, «Первый учитель», «Дворянское гнездо» Андрона Кончаловского, «Война и мир» Сергея Бондарчука, «Пришел солдат с фронта» Николая Губенко, «Земля» Александра Довженко и многим другим картинам. Создал оперы «Маскарад» и «На заре туманной юности», балеты «Суламифь», «Война и мир» и «Песнь Песней». Автор четырех симфоний, нескольких ораторий (в том числе «Времена года», «Сергий Радонежский»), сюит и инструментальных пьес.

В концерте принимают участие Воронежский академический симфонический оркестр под управлением Игоря Вербицкого, мужской хор ART’o’dox, Камерный хор Воронежского института искусств, солистка Елена Старкова (сопрано).

Начало в 18.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЭКСКУРСИИ ПО СТОЛЛЕВСКИМ МЕСТАМ

В рамках форума Столля в Воронеже по традиции запланирована образовательно-туристическая программа. Горожане могут бесплатно посетить несколько экскурсий по столлевским местам и узнать интересные факты из истории местного предпринимательства и биографии крупного воронежского промышленника.

21 мая краевед Ольга Рудева расскажет о Вильгельме Столле и его окружении, пройдет чаепитие в лютеранской кирхе с просмотром фильма. Начало в 19.00 у памятника Никитину.

22 мая диггер Анна Марстерс приглашает в пешее путешествие «Точки притяжения» по историческому центру Воронежа. Она расскажет о защитной крепости, корабельной верфи, старейших монастырях и их подворьях, мануфактурах, ремесленных слободах, железнодорожных мастерских, заводах и фабриках, которые были мощными катализаторами воронежской экономики, а некоторые из них даже несли градообразующую функцию. Речь будет также идти о видных деятелях и предпринимателях старого Воронежа. Начало в 19.00 у входа в Никитинскую библиотеку.

23 мая хранитель семейного архива Вильгельма Столля Владислав Безрядин приглашает на экскурсию «Станция Графская - в гостях у Столля». Горожане посетят поселок Толши, где захоронен Вильгельм Столь, с экскурсией пройдут по даче Столля и краеведческому музею школы №24, которая носит имя Столля. Автобус отправляется в 10.00 от Дома губернатора.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПРЕМЬЕРА ОПЕРЫ

23 мая, накануне празднования Дня славянской письменности и культуры, на малой сцене театра оперы и балета покажут концертную версию оперы Михаила Соколовского «Мельник - колдун, обманщик и сват».

- Опера Михаила Соколовского «Мельник - колдун, обманщик и сват» - это один из первых спектаклей русского музыкального театра. Наиболее значительными авторами «доглинкинской эпохи» считаются Максим Березовский, Дмитрий Бортнянский, Алексей Верстовский и другие композиторы, писавшие комические оперы-водевили на народные темы. Авторство «Мельника» долгое время приписывалось Евстигнею Фомину, сочинителю опер «Ямщики на подставе», «Американцы», «Новгородский богатырь Василий Боеславич». Но в XX веке благодаря исследованиям музыковедов удалось выяснить имя истинного автора - им оказался Михаил Соколовский. В XVIII веке в России его опера «Мельник - колдун, обманщик и сват» была едва ли не самым популярным музыкально-театральным произведением и соперничала даже с сочинениями европейских композиторов, - отметил режиссер театра Дмитрий Отяковский.

Опера прозвучит в исполнении ведущих солистов Воронежского театра оперы и балета, концертмейстер Елена Юдина. Начало в 17.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

УСАДЬБА KIDS

С 21 по 23 мая под Воронежем пройдет фестиваль Усадьба Kids. Арт-лаборатория, которая состоится в парке детского и семейного отдыха Нелжа ру, поможет раскрыть таланты юных артистов. В программе детского форума - серия мастер-классов, музыкально-театральные перформансы, открытые репетиции. Принять участие в нем могут ребята от 5 до 17 лет - юные вокалисты, авторы-исполнители, инструменталисты и поэты.

Певица Мариам Мерабова проведет мастер-класс по вокалу, а композитор Антон Силаев по современным компьютерным технологиям для юных сочинителей музыки.

Все гости фестиваля смогут стать участниками интерактивных музыкальных спектаклей «Путешествие из Африки в Бразилию» и «Как дух Сетунья в середине леса уснул».

Итогом фестиваля станет гала-концерт с участием финалистов сценической лаборатории. Подготовка к гала-концерту будет проходить в формате открытых репетиций, вход на них свободный. Жюри, состоящее из резидентов фестиваля «Усадьба Jazz», отберет наиболее интересные проекты для участия в программе фестиваля «Усадьба Kids 2021» в Москве в парке Горького 19-20 июня 2021 года.

Вход на фестиваль свободный.