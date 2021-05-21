Александр Гусев о рок-фестивале «Чернозем»: «Воронеж в очередной раз подтверждает свой высокий культурный статус»

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На рок-фестивале «Чернозем-2021» ожидают более 45 тысяч зрителей за три дня. Планируется, что под Воронежем концерты пройдут 13, 14 и 15 августа на летней площадке «Чернозем-парк» – она расположится за сити-парком «Град».

21 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев провел совещание по вопросу подготовки фестиваля. По словам главы региона, разнообразие событий, высокая вовлеченность воронежцев, крупные государственные вложения в последние годы и активность неравнодушных предпринимателей – все это векторы развития воронежской культурной сферы. «Чернозем», по его словам, вписывается в такой подход.

Генеральный директор Группы компаний Хамина Евгений Хамин отметил, что в этом году на один из крупнейших музыкальных фестивалей России приглашены легендарные исполнители: «Кипелов», «Алиса», «Серьга», ДДТ, Вячеслав Бутусов, «БИ-2» и многие другие.

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Организаторы готовятся принять 23 тысячи только уникальных посетителей. Для организации такого масштабного события задействуют более 1,3 тысячи человек.

Губернатор пообещал поддержку со стороны областных властей в проведении фестиваля. В своем Telegram-канале Александр Гусев написал, что он как большой ценитель рок-музыки обязательно посетит несколько выступлений, если позволит график.

«Воронеж в очередной раз подтверждает свой высокий культурный статус, наполняя жизнь земляков и наших гостей атмосферными, душевными мероприятиями, – отметил Александр Гусев. – С одной стороны, это говорит о правильной политике в сфере культуры, которую мы проводим. Область наполняет свой культурный багаж правильными проектами. С другой, – накладывает и на власти, и на организаторов обязательства не только обеспечить безопасность мероприятия, его разнообразное творческое наполнение, но и позаботиться о подготовке туристических объектов города. Мы ожидаем много приезжих - порядка 12 тысяч человек из других регионов, поэтому должны быть уверены, чтобы у каждого остались самые приятные впечатления».