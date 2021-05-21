Правительство Воронежской области разберется с отключением электричества в общежитии инвалидов по слуху

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В Воронеже без электричества остались жители общежития инвалидов по слуху. Дом №50а по улице Малаховского ранее был в ведении «Всероссийского общества глухих». Однако в результате множества сделок здание перешло в собственность частного лица. Сейчас в доме зарегистрированы 43 человека, из них 16 - инвалиды по слуху.

По информации департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области, владелец здания не сообщал об отключении электроснабжения. Свет в общежитии восстановили за счет аварийного резервного фонда администрации Воронежа днем 20 мая.

Оказалось, что у кабельной линии, питающей общежитие, - нет хозяина. Следовательно за инфраструктурой никто не следит и появляются проблемы.

- Для устранения аналогичных ситуаций департамент поручил администрации города начать необходимые процедуры по постановке этой линии на учет с дальнейшей передачей на баланс обслуживающей организации, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе правительства Воронежской области.

С жильцами дома 20 мая встретилась директор управления социальной защиты населения Коминтерновского района Ольга Пахомова. Люди пожаловались на состояние общежития: здание не соответствуют санитарным нормам.

Специалисты составят акты обследования проживания семей. Управление социальной защиты населения Коминтерновского района поможет жильцам в оформлении мер соцподдержки.

Тем временем следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда).

Еще в сентябре 2017 года Коминтерновский районный суд по иску прокуратуры обязал собственника бывшего общежития произвести его капитальный ремонт. Однако до сих пор решение не исполнено.

Как сообщают в СУ СКР по Воронежской области, владельца дома не раз привлекали к административной ответственности, но тот так и не принялся за работу. А это, по мнению правоохранителей, существенное нарушение прав проживающих в здании инвалидов с нарушением слуха, а также создает угрозу их жизни и здоровью. Расследование уголовного дела продолжается.