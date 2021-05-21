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Общество21 мая 2021 10:15

Обновленный дворец Ольденбургских и юбилей Петра I привлекут в Воронежскую область новых туристов

Губернатор Александр Гусев и зампредседателя Попечительского совета дворцового комплекса Ольденбургских Татьяна Гордеева провели рабочую встречу
Александр Гусев вручил Татьяне Гордеевой знак отличия «За заслуги перед Воронежской областью»

Александр Гусев вручил Татьяне Гордеевой знак отличия «За заслуги перед Воронежской областью»

В Воронежской области на следующий год заявлено несколько ярких событий. В частности, запланировано празднование 350-летия со дня рождения Петра I, а также продолжается масштабная реконструкция дворца Ольденбургских. Власти региона рассчитывают, что это позволит увеличить количество туристов.

Развитие культурной и туристической сфер 20 мая обсудили губернатор Александр Гусев и заместитель председателя Попечительского совета дворцового комплекса Ольденбургских Татьяна Гордеева в рамках рабочей встречи.

В частности, речь шла о дальнейших планах реставрации культурного объекта. Напомним, его восстановление началось в 2010 году под личным патронатом Татьяны Гордеевой, а также при участии женсовета Гражданского собрания «Лидер».

В 2013 году по проекту французского архитектора Оливье Даме был реконструирован верхний парк комплекса, через два года состоялось открытие отреставрированного здания свитского корпуса, затем во дворце отремонтировали кровлю, подвальные помещения, в Нижнем парке восстановлена парковая лестница и грот, воссоздан «Дом с ризалитами», заменена кровля и приведены в порядок помещения цокольного этажа.

В данный момент продолжается реставрация на втором и третьем этажах здания. Кроме того, сегодня ведется разработка проектно-сметной документации на внутренние инженерные сети первого, второго и третьего этажей, а также сети автоматического пожаротушения.

В 2021 году планируют завершить разработку документов на реставрацию объектов «Дом Тулиновых» и «Служба». Также в планах – восстановление облика Нижнего парка в соответствии с историческими фотографиями.

В 2021 году должна закончиться реконструкция первого этажа дворца, и тогда он полностью откроется для посетителей. А после 2022 года в планах значатся обновление фасада и завершение работ в нижнем парке.

Губернатор выразил уверенность, что дворец Ольденбургских станет важнейшей частью туристических маршрутов области. В том числе его могут посещать жители соседних регионов, Москвы и Московской области в выходные дни.

Также Александр Гусев и Татьяна Гордеева обсудили культурно-просветительскую программу, приуроченную к 350-летию со дня рождения Петра I. Юбилей будут широко праздновать в России в 2022 году. Воронежская область получила право представить наиболее значимые проекты из запланированных в субъектах ЦФО. Всего пройдет более 400 мероприятий: научно-просветительские, культурные, туристические, издательские и другие.

Учитывая большую культурно-просветительскую работу Татьяны Гордеевой, Александр Гусев вручил ей знак отличия «За заслуги перед Воронежской областью». Татьяна Гордеева поблагодарила губернатора за высокую оценку своего труда.

Евгения Фролова

БИЗНЕС-ПРЕСС