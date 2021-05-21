Обновленный дворец Ольденбургских и юбилей Петра I привлекут в Воронежскую область новых туристов

Александр Гусев вручил Татьяне Гордеевой знак отличия «За заслуги перед Воронежской областью»

В Воронежской области на следующий год заявлено несколько ярких событий. В частности, запланировано празднование 350-летия со дня рождения Петра I, а также продолжается масштабная реконструкция дворца Ольденбургских. Власти региона рассчитывают, что это позволит увеличить количество туристов.

Развитие культурной и туристической сфер 20 мая обсудили губернатор Александр Гусев и заместитель председателя Попечительского совета дворцового комплекса Ольденбургских Татьяна Гордеева в рамках рабочей встречи.

В частности, речь шла о дальнейших планах реставрации культурного объекта. Напомним, его восстановление началось в 2010 году под личным патронатом Татьяны Гордеевой, а также при участии женсовета Гражданского собрания «Лидер».

В 2013 году по проекту французского архитектора Оливье Даме был реконструирован верхний парк комплекса, через два года состоялось открытие отреставрированного здания свитского корпуса, затем во дворце отремонтировали кровлю, подвальные помещения, в Нижнем парке восстановлена парковая лестница и грот, воссоздан «Дом с ризалитами», заменена кровля и приведены в порядок помещения цокольного этажа.

В данный момент продолжается реставрация на втором и третьем этажах здания. Кроме того, сегодня ведется разработка проектно-сметной документации на внутренние инженерные сети первого, второго и третьего этажей, а также сети автоматического пожаротушения.

В 2021 году планируют завершить разработку документов на реставрацию объектов «Дом Тулиновых» и «Служба». Также в планах – восстановление облика Нижнего парка в соответствии с историческими фотографиями.

В 2021 году должна закончиться реконструкция первого этажа дворца, и тогда он полностью откроется для посетителей. А после 2022 года в планах значатся обновление фасада и завершение работ в нижнем парке.

Губернатор выразил уверенность, что дворец Ольденбургских станет важнейшей частью туристических маршрутов области. В том числе его могут посещать жители соседних регионов, Москвы и Московской области в выходные дни.

Также Александр Гусев и Татьяна Гордеева обсудили культурно-просветительскую программу, приуроченную к 350-летию со дня рождения Петра I. Юбилей будут широко праздновать в России в 2022 году. Воронежская область получила право представить наиболее значимые проекты из запланированных в субъектах ЦФО. Всего пройдет более 400 мероприятий: научно-просветительские, культурные, туристические, издательские и другие.

Учитывая большую культурно-просветительскую работу Татьяны Гордеевой, Александр Гусев вручил ей знак отличия «За заслуги перед Воронежской областью». Татьяна Гордеева поблагодарила губернатора за высокую оценку своего труда.

Евгения Фролова