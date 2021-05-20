Tele2 подготовила 4G-сеть в Воронежской области к дачному сезону

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Инфраструктуру оснастили дополнительным оборудованием, обеспечивающим бесперебойную работу при стабильно высоких нагрузках.

Tele2 продолжает развивать инфраструктуру связи и высокоскоростного мобильного интернета. В первую очередь обновление коснулось дачных массивов и территорий, близких к районным центрам Воронежской области. За первые четыре месяца этого года оператор построил новые базовые станции 4G/3G/2G в Борисоглебске, Бутурлиновке, Лисках, Эртиле, поселке Елань-Коленовский, селах Архиповка, Бродовое, Залиман, Красное, Мазурка, Новотроицкое, Ольховатка, Рамонье, Ширяево, Щучинские Пески, поселках Красный Восход, Опыт, а также в столице региона – Воронеже.

Специалисты технической дирекции оператора провели работы по расширению емкости сети, что позволило увеличить скорости мобильного интернета на фоне растущего интернет-трафика. Tele2 модернизировала наиболее загруженные базовые станции в Богучарском, Борисоглебском, Бутурлиновском, Верхнемамонском, Калачеевском, Кантемировском, Лискинском, Новоусманском, Острогожском, Поворинском, Рамонском, Россошанском, Семилукском, Эртильском районах и расширила емкость сети вблизи дач и загородных коттеджей. Кроме того, оператор улучшил покрытие сети вдоль автомобильных трасс, которые пользуются популярностью у воронежцев в летний период.

Внедрение новых технологий позволило значительно улучшить качество передачи сигнала как в крупных городах региона, так и в малых и отдаленных населенных пунктах. В настоящее время все объекты связи в Воронежской области оснащены технологией 4G.

Сегодня услуги качественной голосовой связи и высокоскоростного мобильного интернета 4G доступны 99% жителей Воронежской области.

Александр Гречишников, технический директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«Для поддержания высокого качества услуг мы постоянно анализируем активность и поведенческую модель наших клиентов, которые за предыдущий год успели сильно измениться. Удаленная работа, активное перемещение абонентов по области, переход старшего поколения в цифровое пространство – все эти факторы существенно увеличили общий объем потребления интернет-трафика. Мы значительно улучшили качество связи в наиболее популярных локациях, а также традиционных местах отдыха жителей области, чтобы наши клиенты могли оставаться на связи в любой точке региона».