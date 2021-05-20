В Липецке прошла встреча Игоря Артамонова и председателя Комитета Госдумы по труду

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Во встрече также приняли участие председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин, заместитель главы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов, депутат Государственной Думы от Липецкой области Михаил Тарасенко, руководители профильных ведомств.

Игорь Артамонов отметил, что в 2020-2021 годах на рассмотрение органов исполнительной власти Липецкой области поступило более 100 проектов законов от Комитета. Важные изменения были приняты в Трудовой кодекс, в законы «Об обязательном социальном страховании», «О занятости населения», «Об обязательном пенсионном страховании», «О социальной защите инвалидов».

«Вопросы охраны труда, социальной защиты работников должны быть на первом плане во всех сферах производственной деятельности. Сегодня вы посмотрите, как эта работа выстроена в нашем регионе. Уверен, что в ходе совместного заседания будут выработаны новые предложения по изменению законодательства в тех направлениях, которые нуждаются в корректировке с учетом современных реалий и требований безопасности, - сказал Игорь Артамонов.

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Председатель Комитета Ярослав Нилов отметил эффективную работу Липецкой области в социальной сфере и поблагодарил Игоря Артамонова за личное участие в решении многих задач, генерирование идей и погружение в проблемы. «Уверен, эта встреча позволит укрепить наши связи, депутаты местного парламента пообщаются с депутатами Государственной Думы, представителями Министерства труда. Мы уедем отсюда с определенными идеями, которые позволят нам в дальнейшем поработать над изменениями действующего законодательства. Есть поручения Президента, есть законопроекты, которые уже приняты для того, чтобы социально - трудовые отношения развивались, и жители видели улучшения», - отметил Ярослав Нилов.

В ходе встречи Игорь Артамонов сообщил, что в результате анализа обращений граждан администрация Липецкой области совместно с работающими в регионе специалистами Минэкономразвития России сформулировала программу для рассмотрения депутатами Государственной Думы. Большинство предложений касаются повышения доходов населения. В частности, предлагается повысить МРОТ за 3 года до 30 тысяч рублей, и установить «пенсионный капитал». Предполагается, что это будет единовременная выплата для тех, кто резко теряет в доходах после окончания трудовой деятельности.

Одной из важнейших тем встречи стала борьба с бедностью. Липецкая область - в лидерах страны в этом направлении. «Снижение бедности сейчас - это не просто раздача пособий как временных и неэффективных мер. Гораздо важнее дать инструмент для постоянного заработка. Именно поэтому социальный контракт в Липецкой области получил масштабное распространение. Только за первые месяцы текущего года выдано более тысячи соцконтрактов. Из них три четверти - на открытие своего дела и переобучение», - добавил Дмитрий Аверов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.