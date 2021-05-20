Последние новости Воронежа на 20 мая 2021 года: утечка кислоты и избиение ребенка

Полиция и прокуратура начали проверки. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

32-летний воронежец сообщил в полицию об избиение своего маленького сына посторонним взрослым. По предварительной информации, дети гуляли во дворе дома на улице Куколкина. Восьмилетний мальчик начал обзывать девочку, а та пожаловалась отцу. Мужчина вышел во двор, чтобы поговорить с обидчиком. В процессе общения, как уверяет школьник, родитель применил силу. Правоохранители началаи проверку.

Разгерметизация автоцистерны с азотной кислотой произошла на территории предприятия «Химоптторг» на улице Землячки. Сотрудников завода срочно эвакуировали, а на место прибыли оперативные службы и контролирующие органы. Содержимое поврежденной емкости перелили в герметичную. На месте ЧП в течение дня работали спасатели. Пострадавших нет.

В мэрии Воронежа рассказали, когда школьники уйдут на летние каникулы. 1 июня все ребята точно будут отдыхать, однако конкретную дату каждая школа определит самостоятельно. Она будет зависеть от особенностей учебного плана и дат экзаменов. Например, если в образовательном заведении проводят ОГЭ и ЕГЭ, то 24, 25, 27 и 28 мая уроки отменят, а 26 и 31 мая школьники будут учиться. В любом случае дату выхода на каникулы нужно уточнять у классных руководителей.

У семьи из Новой Усмани родилась четверня: два мальчика и две девочки. Малышей назвали Маргарита, Тимофей, Никита и Кира. Появиться на свет им помогли в областном перинатальном центре. У родителей уже есть старшая дочка, таким образом детей в семье стало пятеро.