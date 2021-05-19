Последние новости Воронежа на 19 мая 2021 года: напуганные школьники, выброшенная вакцина и отключение воды

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронеже 33-летний мужчина напугал детей пистолетом. Инцидент случился утром 18 мая возле школы № 85 во время урока физкультуры. Воронежец зашел на территорию спортплощадки, показал оружие одному из учеников, а затем вышел за ограду. После этого раздался хлопок, похожий на выстрел. Вскоре участковые задержали мужчину. Он оказался ранее судимым за имущественные преступления. Следователи возбудили уголовное дело по статье хулиганство.

В Северном микрорайоне сегодня останутся без воды несколько многоэтажек и две школы. С 11:00 до 16:00 в районе дома №123 по Московскому проспекту будут менять вышедшую из строя запорную арматуру. В это время краны «пересохнут» в домах по Московскому проспекту №117А, №117Б, №117В, №119, №121, №123. Также воды не будет в зданиях по улице Маршала Жукова №10А , №16, №18, №20, №22, №24, №26 и по Бульвару Победы №2 . Также в список адресов попадают гимназия №2 и школа-интернат №3.

Жители Новой Усмани нашли свалку с ампулами вакцины от туберкулеза. Представители районной больницы и местного Роспотребнадзора побывали на месте. Как сообщили в облздраве, судя по маркировке, выброшенная туберкулезная вакцина не принадлежит Новоусманской РБ, такой препарат туда никогда не поставляли. Контролирующие органы продолжат поиск владельцев медикаментов.

С 19 мая изменится путь автобусного маршрута № 59А. Теперь общественный транспорт под этим номером будет ездить по улице Ростовской. Подробнее о новшествах в схеме движения - по ссылке.