Сергей Лукин: Решение проблемы роста цен на стройматериалы не терпит отлагательств

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Парламентарий проинформировал верхнюю палату парламента о том, что в связи с удорожанием стройматериалов сумма контрактов на строительство объектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, торги по которым не состоялись в первом квартале 2021 года, выросла больше чем на 30% и превысила 15 миллиардов рублей. Такая динамика наглядно демонстрирует нарастание негативного воздействия повышения цен на строительные материалы на положение дел в отрасли.

- Происходит отказ от участия в торгах по тем сметным расчетам, которые были ранее утверждены и прошли государственную экспертизу. Подрядчики не выходят на конкурс, понимая, что практически невозможно завершить строительство объекта по данным расчетам без убытков, которые могут привести к банкротству, - обозначил проблему сенатор.

Однако, по словам Сергея Лукина, еще более сложная проблема существует по действующим государственным муниципальным контрактам. Сенатор пояснил:

- Изменять цену и сроки выполнения работ в рамках действующих контрактов нельзя, поскольку они относятся к существенным условиям контракта. По этой причине останавливается строительство или расторгаются контракты. Все это происходит из-за резкого удорожания строительных материалов, прежде всего – металла и металлопродукции.

- Не совсем понятна позиция Минстроя. Одной из основных мер, позволяющих стабилизировать цены, была названа возможность заключения прямых контрактов на поставку металла застройщикам только для государственных строек. А разве не надо стабилизировать цены на жилье, чтобы оно было доступным для граждан? – задал вопрос сенатор.

По мнению Сергея Лукина, обуздать рост цен на стройматериалы абсолютно необходимо для того, чтобы выйти на строительство не менее 120 миллионов квадратных метров в год и выполнить задачу, поставленную Президентом России.

Парламентарий также акцентировал внимание на том, что в Госдуму еще не внесен разработанный Минстроем России законопроект, который разрешает заказчику корректировать цену контракта, заключенного на срок не менее года, если в период его исполнения произошло существенное изменение стоимости ценообразующих ресурсов, приведшее к изменению общей стоимости выполнения работ более чем на 5%.

- Решение проблемы не терпит отлагательств. Предлагаю обратиться в Правительство с целью ускорения решения данного вопроса во избежание срыва исполнения государственных контрактов по объектам, которые жизненно необходимы для наших регионов, и принятия мер по стабилизации и остановке роста цен на строительные материалы, – подчеркнул Сергей Лукин.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила Комитету СФ по федеративному устройству и региональной политике совместно с Минстроем проработать конкретные пути решения проблемы.