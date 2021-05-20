Мэр Воронежа напомнил главам управ о личной ответственности за состоянием дворов и тротуаров

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Глава города Вадим Кстенин поручил главам районных управ лично контролировать качество работ во дворах и на тротуарах. Это касается и состояния зеленых насаждений, и уборки территории, сообщили в мэрии 20 мая.

– Мы не должны допускать повреждение и утрату здоровых деревьев. Наша задача – сохранить баланс между необходимым удалением сухостоя и высадкой новых насаждений, – пояснил градоначальник.

Вадим Кстенин обратил внимание, что в последнее время сводки ГО и ЧС размещают сообщения о поваленных после сильных порывов ветра деревьях, повреждающих имущество горожан, либо угрожающих их здоровью. Такого, по его словам, быть не должно. При этом в горадминистрации увеличили выдачу порубочных билетов на обрезку и вырубку, тогда как раньше таких разрешений выдавали около 300 в год. По информации управления экологии, в 2020 году выдано более 1,9 тысяч билетов на выполнение уходных работ более чем за 30 тысяч деревьев. Но при этом направлено также около 150 отказов в их выдаче. Причиной стало то, что экологи не подтвердили целесообразность удаления зеленых насаждений.

Также в Воронеже ежегодно высаживается 6-7 тысяч деревьев и 25 тысяч кустарников в целях восстановления зеленого фонда. Их уничтожение – противоправное или вынужденное – влечет за собой ответственность. Постановлением администрации городского округа город Воронеж от 28 июня 2012 года № 513 утверждена методика расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений, на основании которой в городской бюджет взыскивается в среднем 10 млн рублей в год.

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– Максимальное количество этих средств должно пойти на закупку деревьев и кустарников. Речь идет, прежде всего, о крупномерах, с комом земли, которые могут приживаться в условиях повышенной антропогенной нагрузки города-миллионника, – резюмировал мэр.

В этом году при благоустройстве не забудут и о зеленых насаждениях в парках «Орленок», «Дельфин» и сквере «У озера» на Минской, где сейчас уже начались работы. Также во время первого этапа обновления проспекта Революции предложено высадить вдоль проезжей части 237 крупномерных саженцев клена остролистного. При этом часть имеющихся растений пересадят. В перспективе для озеленения цветников в скверах Пятницкого и Платонова, а также у кинотеатра Пролетарий и у Театра кукол предлагается использовать многолетние цветы и злаковые травы.

Как пояснили в горадминистрации, в период с 2017 по 2019 годы в Воронеже была проведена инвентаризация зеленых насаждений на 156-ти центральных улицах и территориях общего пользования, обследовано 67 330 деревьев, из них более 11% подлежат рубке и 43% обрезке различных видов. На основании обследования профильные ведомства формируют ежегодный план озеленения городских территорий.

Ирина Шабанова