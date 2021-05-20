Воронежский губернатор поручил провести анализ системных проблем муниципалитетов

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Итоги деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области» обсудили на совещании в облправительстве. Оно прошло под председательством губернатора Александра Гусева 19 мая.

О результатах работы, а также планах на перспективу рассказал исполнительный директор объединения Сергей Волков. Сегодня Ассоциация охватывает 478 муниципальных образований региона. Сюда входят все районы, городские округа, городские и сельские поселения Воронежской области.

Сергей Волков пояснил, что одно из основных направлений работы объединения – это взаимодействие с органами территориального общественного самоуправления (ТОС). Всего в регионе по состоянию на конец 2020 года было зарегистрировано 2145 ТОС, 542 из них находятся в Воронеже. С каждым годом их число только увеличивается. При этом растет и количество активных граждан, которые в них состоят и радеют за решение тех или иных проблем муниципалитетов.

В 2020 пандемийном году деятельность Ассоциации была несколько ограничена. Взаимодействовать проходилось в удаленном режиме, как с федеральными структурами, так и проводить консультации и обучающие мероприятия для участников.

С 2015 года в регионе проводится ежегодный областной конкурс общественно полезных проектов ТОС. Ассоциация в нем является грантооператором. За это время, включая 2021 год, на конкурс было подано более 5,5 тысячи заявок. На реализацию порядка 2,5 тысячи проектов выделили более 700 млн рублей.

В основном проекты касались благоустройства территории. К этому относится создание детских и спортивных площадок, стадионов, парков и скверов; обустройство мест отдыха; благоустройство памятников, мемориалов и прилегающих территорий, кладбищ; ремонт и текущее содержание дорог, систем водоснабжения и уличного освещения.

Губернатор Александр Гусев неоднократно говорил о значимости роли ТОС в развитии муниципальных образований, особенно отдаленных сельских поселений. В этом году уже поступило более 600 заявок. Но глава региона призвал активнее вести работу в этом направлении, несмотря на прошлые определенные успехи.

– Важнее всего такая практическая работа именно на местах, где каждый житель непосредственно видит и чувствует результат. ТОСы позволяют воронежцам не только самим решать, что нужнее в том или ином населенном пункте, но воплощать планы в реальную жизнь. Заявок поступает все больше, в этом году их уже свыше 600. И мы стараемся с каждым годом увеличивать объемы финансирования общественных проектов – они приносят реальную пользу, – сказал Александр Гусев.

По итогам совещания губернатор озвучил ряд вопросов к исполнительному директору Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области» и дал поручения. В частности, провести масштабный анализ, чтобы выявить системные проблемы всех районов и городских округов области, и вместе с представителями муниципалитетов разработать предложения об их решении.

Евгения Фролова.