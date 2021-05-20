Месяц скидок на квартиры

Жилой квартал "Задонье Парк"

Давно мечтаете о большой квартире? Остро стоит вопрос расширения? Не упустите отличную возможность приобрести современное уютное жилье с функциональной планировкой и качественной чистовой отделкой! Сейчас в строительной компании «ВЫБОР» проводится акция «Месяц скидок», в рамках которой действуют спеццены на большие квартиры! Предложение доступно практически во всех объектах компании – все они расположены в перспективных районах города и располагают множеством возможностей для работы и отдыха. Проекты-участники акции строятся с помощью уникальной технологии объемно-блочного домостроения, благодаря которой застройщик в короткий срок возводит современные дома для жизни. Давайте познакомимся с объектами!

Жилой квартал «Задонье Парк» – атмосфера пригорода

Это один из самых востребованных проектов компании. Уютный квартал с домами малой этажности для любителей загородной атмосферы. Расположенный в окружении шикарного лесного массива, он не лишен преимуществ города и отвечает основным представлениям о комфортной жизни. Разнообразие планировок, квартиры с современной чистовой отделкой – для того, чтобы не тратить время на ремонт, посвятив себя более важным для вас делам.

Рядом развитая инфраструктура: детский сад, современная общеобразовательная школа, которую построила компания «ВЫБОР», торговые центры, «Олимпик» и другие объекты развлекательного назначения. Отметим, что на территории «Задонье Парка» проектом предусмотрен собственный детский сад на 270 мест, а также магазин с товарами первой необходимости.

Приезжайте на экскурсию! Уверенны, что этот квартал не оставит вас равнодушными.

Жилой микрорайон «Новое Отрадное» – загородный комфорт

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Практически автономный микрорайон с домами малой этажности и мультифункциональной средой для жизни и отдыха. На ваш выбор квартиры с удобными планировками и современной чистовой отделкой. Параллельно с возведением домов формируется собственная инфраструктура. Уже работает детский сад (в проекте строительство еще двух), принимает гостей магазин крупной торговой сети, в сентябре текущего года откроется современная школа. Удобная транспортная доступность позволяет добраться отсюда в любую точку города и обратно.

Для удобства жителей и гостей микрорайона «Новое Отрадное» компания «ВЫБОР» совместно с партнером «Леруа Мерлен» запустили общественный транспорт. Здесь курсируют два микроавтобуса, которые согласно установленному графику осуществляют бесплатную перевозку пассажиров по маршруту: «Новое Отрадное» – «Димитрова» и обратно, без промежуточных остановок.

Жилой квартал «ОЗЕРКИ» – мини-город в городе

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Именно так можно смело назвать жилой квартал «ОЗЕРКИ». Этот тот случай, когда соседи с удовольствием общаются друг с другом, объединяются в компании и становятся одной большой семьей. В этом квартале люди сформировали прекрасную дружелюбную атмосферу. «ОЗЕРКИ» идеально подойдут семейным жителям, ведь здесь функционирует и развивается собственная инфраструктура. Уже работают замечательный детский сад (в проекте строительство еще одного), одна из лучших школ полного дня в городе, несколько крупных магазинов.

Выбирая «ОЗЕРКИ», вы получаете современные квартиры с качественной чистовой отделкой и наслаждаетесь близостью необходимых для вашего комфорта объектов! Для организации досуга для жителей всех возрастов во дворах организованы различные спортивные, игровые площадки, а также уютные благоустроенные прогулочные аллеи.

Жилой квартал «ГРИН ПАРК» – жизнь в окружении природы

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Главным преимуществом квартала является его непосредственная близость к хвойному лесу. Он буквально утопает в зелени, погружая жителей в необыкновенную атмосферу спокойствия и умиротворения. В нескольких минутах ходьбы еще одно живописное место – парк «Олимпик», куда жители отправляются гулять, заниматься спортом или устраивать пикники.

Квартиры с оптимальными планировками и качественной чистовой отделкой – еще одно ключевое преимущество «ГРИН ПАРКА». Комфорт, продуманный до мелочей – то, что представляет собой каждая квартира в квартале. Вы сможете организовать идеальное пространство, в котором будет уютно всем членам семьи. Уют продолжается на улице. Конфигурация домов формирует просторные уютные дворы, где жители с удовольствием проводят время. Здесь предусмотрены просторные спортивные, игровые и детские площадки, которые рассчитаны на детей всех возрастов, а также комфортные зоны отдыха.

Жилой комплекс «Новое Подгорное» – энергия природы

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Новый проект компании «ВЫБОР», который реализуется в п. Подгорное – уютном районе с живописным природным ландшафтом. Он идеально подойдет семейным жителям – в первую очередь благодаря своей локации. Расположение в экологически привлекательном месте нередко становится решающим фактором при выборе жилья. Жилой комплекс находится вдали от промышленных зон. Рядом обширный лесной массив, который благоприятно отражается на климате «Нового Подгорного». Так, вы можете отправиться на прогулку, заниматься спортом и проводить время с семьей на свежем воздухе всего в паре шагов от дома.

В «Новом Подгорном» предусмотрены классические планировки квартир – выбирайте то, что подходит именно вам! Каждая квартира – гармоничное сочетание функциональности, практичности и комфорта: смело воплощайте в жизнь любые интерьерные задумки! Из окон открываются прекрасные виды на благоустроенный двор и роскошный лесной массив. Чем хотите любоваться вы? Кроме того, во всех квартирах одинаково много естественного солнечного света, поэтому комфортно жить на любой стороне.

Если вы планируете покупку жилья в ипотеку, для вашего удобства в компании «ВЫБОР» работают ипотечные брокеры. Специалисты возьмут на себя все взаимодействие с банком и будут действовать исключительно в ваших интересах.

Посмотреть и лично убедиться в качестве чистовой отделки, оценить габариты будущего жилья и посмотреть возможные варианты расстановки мебели можно в шоу-румах компании. Для этого вам необходимо обратиться в один из офисов продаж.

Узнайте подробнее об акции на официальном сайте компании «ВЫБОР» www.vyborstroi.ru , по телефону горячей линии 8 800 100 4 999 (бесплатно по России) и в офисах продаж.

*Акция «Месяц скидок». На объекты-участники акции, расположенные в ЖК «Задонье-Парк» 6 стр. позиция (Воронежская обл., Рамонский р-н, х. Ветряк, ул. Выборская, 8) действуют специальные цены в размере 4 300 000 рублей на все 2-комнатные квартиры площадью 67,4 кв.м., 67,5 кв.м.; 4 500 000 рублей на все 3-комнатные квартиры площадью 87,1 кв.м. В ЖК «ГРИН ПАРК» 14 стр. позиция (г. Воронеж, Московский пр-т, 189/4) действует специальная цена в размере 4 550 000 рублей на 3-комнатные квартиры площадью 72,7 кв.м., 73,4 кв.м., 74,5 кв.м. (3, 4, 21-25 этажи). В ЖМ «Новое Отрадное» (Воронежская обл., Новоусманский район, центральная часть кадастрового квартала 36:16:5400001) 17 стр. позиция действует специальная цена в размере 4 000 000 рублей на все 3-комнатные квартиры площадью 86,3 кв.м.; 16 стр. позиция действует специальная цена в размере 3 400 000 рублей на все 2-комнатные квартиры площадью 68,1 кв.м.; 24 стр. позиция действует специальная цена в размере 2 950 000 рублей на все 2-комнатные квартиры площадью 60,2 кв.м. В ЖК «Новое Подгорное» (г. Воронеж, ул. Серафима Саровского, кадастровый номер земельного участка 36:34:0201054:223) 5 стр. позиция действуют специальные цены в размере 4 070 000 рублей на 2-комнатные квартиры площадью 67,8 кв.м. (1,2,15,16,17 этажи); 4 300 000 рублей на 3-комнатные квартиры площадью 86,3 кв.м. (квартиры из списка). В ЖК «ОЗЕРКИ» 6 стр. позиция (г. Воронеж, ул. Ильюшина, 13) действует специальная цена в размере 3 100 000 рублей на все 2-комнатные квартиры площадью 62,1 кв.м.; 25 стр. позиция (г. Воронеж, проезд Пограничный, 9) действует специальная цена в размере 3 320 000 рублей на все 2-комнатные квартиры площадью 66,3 кв.м. Количество ограничено. При оформлении квартиры в рамках акции не предусмотрено использование материнского капитала в качестве первоначального взноса по ипотеке. Период проведения акции: с 11.05.21 по 11.06.2021. С подробной информацией об организаторе акции, о правилах, сроках и месте ее проведения, а также списком объектов недвижимости (квартир) можно ознакомиться по единому номеру ООО Специализированный застройщик «ВЫБОР» 8 800 100 4 999, в офисах продаж и на сайте www.vyborstroi.ru.

Застройщик 6 стр. позиции ЖК «Задонье-Парк»: ООО Специализированный застройщик «ВыборСтрой Два», ОГРН 1193668024758. Застройщик 14 стр. позиции ЖК «ГРИН ПАРК», 6 стр. позиции ЖК «ОЗЕРКИ»: ООО Специализированный застройщик «ВЫБОРИНВЕСТ», ОГРН 1203600006378. Застройщик 5 стр. позиции ЖК «Новое Подгорное»: ООО Специализированный застройщик «ВЫБОР-ЮГ», ОГРН 1193668017344. Застройщик 16 стр. позиции ЖМ «Новое Отрадное»: ООО Специализированный застройщик «ВыборСтрой Восемь», ОГРН 1193668024990. Застройщик 24 стр. позиции ЖМ «Новое Отрадное»: ООО Специализированный застройщик «ВыборСтрой Четыре», ОГРН 1193668024989. Застройщик 25 стр. позиции ЖК «ОЗЕРКИ»: ООО Специализированный застройщик «ВыборСтрой Три», ОГРН 1193668024967.

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