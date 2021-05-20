В 2021 году чистой водой обеспечат более 50 тысяч жителей Воронежской области

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В Воронежской области продолжается реализация федерального проекта «Чистая вода», входящего в нацпроект «Жилье и городская среда». В 2021 году в 10 населенных пунктах региона будут построены новые объекты водоснабжения. Об этом рассказали в облправительстве 19 мая.

Куратором проекта является региональный департамент ЖКХ и энергетики. Из областного и федерального бюджетов выделяются средства на улучшение качества питьевой воды. В этом году на эти цели будет направлено более 450 млн рублей. Кроме того, еще 790 млн рублей выделили на реализацию региональной госпрограммы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области». Благодаря этому в 13 населенных пунктах области до конца года модернизируют системы водоснабжения и водоотведения. Часть выделяемых средств направят на разработку 24 новых объектов строительства, которые планируют возвести в последующие годы.

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Как отмечает губернатор Александр Гусев, качественные ресурсы сегодня важны для комфортной жизни жителей региона.

– В 2021 году из бюджетов всех уровней направляется более 1,2 миллиарда рублей на модернизацию водоснабжения. Благодаря этому более 50 тысяч жителей нашей области будут обеспечены чистой питьевой водой. Мы продолжаем выполнять четкую задачу – обеспечить всех жителей региона качественной водой, – подчеркнул губернатор.

На сегодняшний день ремонт систем водоотведения идет в 20 населенных пунктах области. Как один из положительных примеров регионального и федерального взаимодействия в этой сфере – работы в Каширском сельском поселении. Сегодня там в рамках проекта ведут строительство системы водоснабжения – уже проложено более 4 км трубопровода, пробурена одна из трех артезианских скважин. После экспертизы проб воды подрядчик приступит к строительству станции водоподготовки. Она позволит обеспечить бесперебойное поступление качественной питьевой воды всем жителям Каширского района.

Кстати, в районе в этом направлении работы велись с 2018 года. В рамках госпрограммы на четырех улицах построили центральный водопровод. Теперь, согласно проекту, он появится еще на 16 улицах: Набережной, Гагарина, Братской, 60 лет ВЛКСМ, Новой, Калинина, 9 Января, Московской, Юбилейной, Здоровья, Школьной, Центральной, Суркова, Вишневой, Восточной, Космонавтов.

По словам главы сельского поселения Сергея Усова, до недавнего времени центральное водоснабжение было лишь у малой части Каширского да к тому же и сети были сильно изношены. Многие жители брали воду из скважин, которые пробурили самостоятельно. Но ее качество не соответствовало нормам ни по одному параметру.

Проектно-сметную документацию на строительство системы водоснабжения райцентра разработали с привлечением средств жителей, провели экспертизу, что в дальнейшем ускорило включение объекта в проект «Чистая вода».

– Благодаря федеральному проекту мы имеем возможность комплексно решать проблемы с водоснабжением в различных населенных пунктах региона. Так, в Каширском сельском поселении качественная питьевая вода придет в дома 4 тысяч местных жителей. Из федерального и областного бюджетов на строительство системы водоснабжения в сельском поселении выделяется 49,7 млн рублей. В соответствии с контрактом подрядчик должен завершить работы в декабре 2021 года, однако есть основания полагать, что это произойдет уже сентябре, – рассказал руководитель департамента ЖКХ и энергетики области Максим Зацепин.

Евгения Фролова