Воронежский губернатор с 1 июня возобновит личный прием граждан в очном формате

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Глава региона Александр Гусев принял решение возобновить личный прием граждан с 1 июня 2021 года. Он будет проходить в очном формате, как было до введения пандемийных ограничений. Поводом для этого послужила стабилизация санитарно-эпидемиологической обстановки. Об этом сообщили в облправительстве 18 мая.

Губернатор намерен активно включиться в процесс. Жителей региона, которых волнуют насущные проблемы, примут в региональной общественной приемной. Она располагается по адресу: город Воронеж, проспект Революции, д. 33.

По предварительной информации, Александр Гусев будет принимать граждан один раз в месяц, исходя из своего графика. При необходимости – чаще. Информация о дате и времени встреч будет опубликована дополнительно.

Глава региона рассказал о плюсах подобных мероприятий.

– Переоценить пользу от очного приема граждан невозможно: именно личный контакт позволяет лучше понять потребности воронежцев, сразу на месте обсудить все нюансы возникших вопросов и обсудить пути их решения, – прокомментировал Александр Гусев.

В непростом 2020 году жители региона убедились, что и дистанционные форматы приемов работают. Тогда было рассмотрено порядка 30 тысяч обращений, в том числе 8 тысяч из Администрации Президента. По итогам года Воронежская область заняла первое место в России по положительно рассмотренным обращениям.

– Вместе с тем, все это не заменит личного общения с воронежцами, и я рад сообщить, что такой формат возвращается, – резюмировал Александр Гусев.

Напомним, ранее приемы граждан велись в телефонном режиме, а также посредством ответов на обращения, поданные в письменном или электронном видах. Эти способы также сохранят.

С 1 июня также очно возобновят работу приемные исполнительных органов государственной власти области и подведомственных им учреждений. Встречи будут проводиться с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Записаться можно по телефону приемной губернатора для обращений граждан (пл. Ленина, д. 1): +7 (473) 212-65-79.

Номера общественных приемных губернатора в муниципальных районах области размещены по ссылке https://www.govvrn.ru/1688 .

Ирина Шабанова