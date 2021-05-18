Воронежские власти готовят к лицензированию детский корпус противотуберкулезного диспансера

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Новый детский корпус областного клинического противотуберкулезного диспансера начали готовить к лицензированию. В преддверии его открытия учреждению еще нужно пройти оформление права собственности и получить ряд разрешений и лицензий. Об этом сообщили в правительстве Воронежской области 18 мая.

Ранее здесь завершились строительные и отделочные работы. Здание детского корпуса возводилось в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Общая площадь – более 13 тыс. кв. м. Здесь же будет располагаться не только поликлиника на 300 посещений в смену, но и лечебная часть – стационар, где разместят 50 коек и 40 боксов для родителей с детьми до 7 лет.

Помимо медицинских помещений, у учреждения теперь есть собственная котельная, компьютерный томограф в составе рентген-отделения, пищеблок и прачечное отделение. Для комфортного пребывания маленьких пациентов во дворе оборудовали прогулочную зону.

В детский корпус противотуберкулезного диспансера закупили современное, высокотехнологичное оборудование. Это позволит делать углубленные обследования ребятишек с целью ранней диагностики туберкулеза и выявления сопутствующих заболеваний. Теперь здесь есть мультиспиральный компьютерный томограф на 64 среза, аппараты ультразвуковой диагностики, физиотерапевтическое оборудование.

В данный момент уже подписаны акты приема-передачи объектов в собственность Воронежской области. Сейчас начата процедура оформления правоустанавливающих документов на инженерные сети и здание. Затем состоится государственная регистрация права оперативного управления на объект, будут получены санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензии на правоведения медицинской деятельности. Процедуры могут занять несколько месяцев.

Губернатор Александр Гусев отметил, что новый корпус вот-вот будет готов к открытию.

– Объект сложный, недешевый – более миллиарда рублей, из которых 377 млн потрачено на оборудование, – и нельзя было даже в мелочи просчитаться, сэкономить или сделать побыстрее. Ведь от качества и строительства и особенно оснащения зависят здоровье и жизни детей, а ничего важнее быть не может, – подчеркнул глава региона.

Напомним, новый детский корпус областного клинического противотуберкулезного диспансера власти Воронежской области планируют открыть в 2021 году.

Евгения Фролова