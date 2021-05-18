Воронежский губернатор одобрил предложение увеличить гранты лучшим поселениям региона

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Правительство Воронежской области планирует увеличить гранты лучшим поселениям. Этот вопрос рассматривался на еженедельном оперативном совещании, которое прошло 17 мая под председательством губернатора Александра Гусева.

Об итогах оценки эффективности развития муниципальных районов, городских округов и поселений проинформировал руководитель департамента по развитию муниципальных образований области Василий Тарасенко. Он отметил, что победители получат гранты из областного бюджета на общую сумму 48 млн рублей. Деньги они смогут направить на развитие муниципалитетов.

Кроме того, каждая районная администрация на своем уровне тоже оценивала эффективность развития подведомственных поселений. В данном случае средства на поощрение передовых поселений выделены как из районных бюджетов (в общей сложности – 9 млн рублей), так и из областного бюджета (по 100 тыс. рублей каждому из 79 поселений). На средства грантов будет закуплено оборудование, техника и материалы для благоустройства территорий.

В лидерах среди районов по-прежнему остаются Бобровский, Верхнемамонский и Нижнедевицкий районы. Впервые за несколько лет в состав победителей также вошли Новоусманский, Бутурлиновский, Каширский, Поворинский и Воробьевский районы.

Из райцентров лучшие показатели у городов Лиски, Богучар, Бутурлиновского и Каменского городских поселений, Усманского, Репьевского, Каширского и Терновского сельских поселений.

К слову, результаты оценки складывались по ряду показателей, их уровню, динамике по отношению к прошлому году и выполнению плановых значений. К прежним критериям добавились новые. По ним область оценивают на федеральном уровне – это показатели национальных проектов и иные достижения муниципалитетов. Одним из важных нововведений является показатель «уровень доверия населения к власти», который определяется на основании социологических опросов граждан.

Василий Тарасенко отметил, что, несмотря на сложности прошлого года, в муниципалитетах выросли налоговые и неналоговые доходы бюджетов, уровень доверия к власти, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций.

Глава департамента предложил продолжить практику поощрения поселений из облбюджета и даже увеличить сумму грантов, что губернатор оценил положительно.

– Безусловно, практика поощрения поселений правильная. Давайте мы на будущий год подумаем в том числе об увеличении суммы, потому что инфляционные процессы «съедают» те выделяемые средства, которые мы направляем, – резюмировал Александр Гусев.

Евгения Фролова