Общегородской выпускной в Воронеже 2021: развлекательная программа и подробности организации

Праздник проведут в ночь со 2 на 3 июля. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Школьный выпускной - важное событие в жизни каждого одинадцатиклассника. Это закономерный итог одного важного периода жизни и переход к новому этапу. Неудивительно, что все ребята хотят провести такой день ярко и интересно. И даже сохраняющиеся коронавирусные ограничения не лишат их этой возможности: чиновники решили проводить общегородской выпускной 2021.

Когда и где состоится праздник?

Традиционно выпускные проходят в конце июня, числа 25-го. В этом году дату сдвинули немного вперед из-за графика сдачи ЕГЭ. Общегородской праздник проведут в ночь со 2 на 3 июля. Чиновники отмечают, что перенос торжества позволит подготовить для ребят достойный выпускной. Кстати, мероприятия начнутся в школах, где одиннадцатиклассникам вручат аттестаты, затем ребята переместятся на общегородской праздник. Место проведения выпускного бала остается прежним – парк «Алые паруса». Его площадь и география позволяют вместить всех участников, а также распределить развлекательные локации.

Сколько ребят будут участвовать?

В 2021-м в Воронеже выпускается более пяти с половиной тысяч человек. Свыше четырех тысяч уже подали заявки для участия в общегородском празднике. Ребята сами решают: идти им на торжество или нет. Предварительные списки уже сформированы, в соответствии с ними школы выпустят приказы и назначат ответственных, исходя из расчета: один преподаватель на семь выпускников.

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Как выпускников доставят в парк?

В «Алые паруса» ребят будут привозить специальные автобусы с наименованием учебного заведения. Чтобы избежать очередей у входов подвоз организуют по графику, начиная с 20:00. Выход организованных групп в сопровождении педагогов начнется с 4 часов утра 3 июля. Если выпускник решит уйти раньше, то его должны будут встретить родители, которые подпишут своеобразный акт передачи несовершеннолетнего.

Каким образом будут обеспечивать безопасность?

Парк закроют для посетителей 30 июня. С этого момента начнется техническая подготовка: монтаж сцены, расстановка турникетов, проведение совещаний с представителями школ. В день выпускного «Алые паруса» обследует кинологический расчет. Территорию оградят двумя рядами турникетов. По периметру выставят оцепление из сотрудников ЧОПов. В общей сложности планируется задействовать 170 таких специалистов. На водохранилище будут дежурить представители ГИМС и МЧС.

Работать будут два основных и два технических входа, оснащенные рамками с видеокамерами, считывателями электронных браслетов с выводом на сервер, ручными металлодетекторами, комплектами досмотровых зеркал для автотранспорта.

Кстати, вдох будет осуществляться по именным браслетам. Это касается не только выпускников и педагогов, но и всех артистов, а также обслуживающий персонал. Это должно позволить исключить проникновение на территорию случайных лиц.

Для посетителей «Алые паруса» откроют в 12 часов 3 июля.

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

А что с антиковидными мерами?

Организаторы обещают устроить все в соответствии с санитарными требованиями. Для торжества закупят 15 тысяч одноразовых масок и 50 литров антисептических средств для обработки рук. Они будут в маленькой таре, чтобы можно было раздавать участникам, а также расставить на стационарных стойках. Кроме того, у всех измеряют температуру при входе.

Какие развлечения ждут выпускников?

Подробности программы пока неизвестны. Как и в 2019-м на празднике будут работать концертные и творческие площадки, тематические зоны, арт-объекты и другие активности. Они начнут функционировать с восьми часов вечера. Встречать выпускников на обоих входах будут диджеи и ведущие. Также ребят ждут живые статуи, аниматоры с неоновыми костюмами, световое аква-шоу, погружение в Средневековье и т.д.

На рассвете бывшие школьники увидят полет пяти аэростатов с логотипами общегородского выпускного и символами Воронежа. Организаторы надеются, что большие воздушные шары над водохранилищем станут невероятно красивым и романтичным зрелищем для собравшихся.

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Приглашенные звезды будут?

Кандидатуры хедлайнеров держат секрете. Согласно аукционной документации, для выпускников выступит солист от 18 до 30 лет, а также музыкальная группа, основанная не ранее 2013 года. Песни исполнителей должны постоянно крутиться на радио. При этом в текстах не должно быть мата и призывов к насилию, аморальному образу жизни, употреблению наркотиков и алкоголя.

Что касается ведущего, то его возраст должен составлять от 35 до 45 лет. Кроме того, ему необходим десятилетний опыт ведения масштабных мероприятий, в том числе и на телевидении.

Два года назад для выпускников выступал Тима Белорусских, праздник вел Тимур Родригез.

Имена приглашенных звезд пока неизвестны. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Как организуют питание для ребят?

На территории парка будут работать не менее 20 фуд-кортов. Они должны закрыть потребность ребят как в горячих блюдах, так и в фастфуде: пирожках и сэндвичах, а также в напитках: чай, кофе, безалкогольный глинтвейн. Приносить с собой продукты нельзя. Водой обещают обеспечить бесплатно.

Как отмечают в администрации города, покупки в точках питания и местах продажи дождевиков - единственные возможные траты выпускников, остальные развлечения - бесплатные.

Кстати, а если пойдет дождь?

Подрядчик, который будет заниматься устройством праздника, подготовит альтернативную крытую площадку на случай непогоды или ЧП. Она должна располагаться в Воронеже или не дальше 15 километров от него, вмещать не менее пять тысяч человек, иметь парковку на такое же количество людей и большую сцену.

В какую сумму городу обойдется торжество?

Начальная стоимость услуг по организации и проведению выпускного составила 14,4 миллиона рублей. В ходе торгов сумма может снизиться. В 2019-м торжество обошлось в 7,7 миллиона рублей.

Напомним, общегородской выпускной в Воронеже впервые провели в 2019 году, основываясь на опыте крупных городов таких, как Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону. Чиновники решили, что торжество такого масштаба выгоднее с финансовой точки зрения для ребят и их родителей, и, безусловно, ярче по полученным в итоге эмоциям. В прошлый раз в торжестве согласились принять участие в таком торжестве чуть меньше четырех тысяч ребят. Еще около 1300 простились со школой в кафе и ресторанах.

Власти намеревались устроить праздник и в 2020-м. В течение года профильные структуры администрации города прорабатывали программу выпускного. Однако из-за коронавируса мероприятие пришлось отменить.