В Воронеже пройдет благотворительный концерт в поддержку полуторагодовалого малыша со СМА

Фото предоставлено родителями Арсения.

Благотворительный концерт в поддержку полуторагодовалого Арсения Лихачева пройдет в Воронеже 23 мая. В 18 часов в Воронежском концертном зале выступят лучшие вокалисты города, участники шоу «Голос.Дети», ансамбль танца «Фантазия» и другие музыканты. Вырученные от продажи билетов средства пойдут на «укол жизни» для маленького воронежца.

Арсений родился в октябре 2019-го. Через месяц родители заметили у малыша общую слабость: перестали подниматься ножки, ручки не сжимались в кулачки. Мама легла с сыном в больницу. Ребенка осмотрели, сделали генетический анализ, результат которого стал шоком для родителей: спинальная мышечная атрофия (СМА).

СМА – это редкое генетическое заболевание, которое связано с «поломкой» или отсутствием гена SMN1, отвечающего за работу двигательных нейронов. Это приводит к поражению нервной системы и постепенной атрофии мышц. Сильно искривляется позвоночник, возникают проблемы с дыханием, вскоре человек перестает двигаться.

Предоставлено организаторами.

Для терапии спинальной мышечной атрофии применяют три препарата: «Спинраза», «Рисдиплам» и «Золгенсма». Они способны замедлить или приостановить течение болезни. Первые два модифицируют отсутствующий ген, что стабилизирует и улучшает состояние пациента. Однако поддерживающая терапия этими лекарствами необходима на протяжении всей жизни, а стоимость препаратов настолько высокая, что региональные бюджеты не могут обеспечить детей ими.

Самое дорогостоящее лекарство - «Золгенсма». Ребенку требуется всего лишь один укол, но его цена - 175 миллионов рублей. Препарат полностью заменяет дефектный или отсутствующий ген и останавливает прогрессирующую болезнь. Важно сделать укол, пока ребенку не исполнилось два года.

В октябре 2020-го родители Арсения открыли сбор средств на «Золгенсму» в своем Instagram. Но за все эти месяцы удалось собрать только 7,89% от всей сумму – около 13 811 052 рублей. Каждый день с болью в сердце мама Яна рассказывает о недуге Арсения в социальных сетях, о его состоянии и просит помощи, чтобы спасти жизнь сыну.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:

Сбербанк 2202 2016 9606 8150 или онлайн 89507737079 (Яна Геннадьевна Лихачева)

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