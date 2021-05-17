Кому из воронежцев отключат воду с 17 по 21 мая

Воды не будет от трех до пяти дней Фото: из архива «КП»

На этой неделе без горячей воды останутся десятки домов в разных районах города. Неудобства связаны с ежегодным проведением испытаний, профилактики и ремонта на тепловых сетях.

В период с 17 по 19 мая кипятка не будет по следующим адресам:

Автогенный переулок, 13, 15, 17;

ул. Лидии Рябцевой, 47/1; 51а, 51б, 51в, 53, 55;

переулок Политехнический, 14;

ул. Хользунова, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;

ул. 45-й Стрелковой дивизии, 104, 106, 108, 125, 127;

переулок Славы, 1а, 3а, 5;

переулок Ботанический, 47а;

ул. Беговая, 2/1, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5;

Московский проспект, 44а;

ул. Шишкова, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71;

переулок Ученический, 1;

ул. Кропоткина, 1, 2, 3, 5, 7, 9а, 9б, 13а, 10, 11а, 15;

ул. 40-летия Октября, 2, 12, 8, 10, 14;

ул. Пограничная, 1, 2;

ул. Войкова, 6, 17, 19;

ул. Бакунина, 24, 47, 41, 43, 45;

ул. III Интернационала, 35, 57, 59;

ул. 9 Января, 32, 68 поз. 1, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 3а, 3б;

ул. Куколкина, 33;

ул. Пушкинская, 11а, 15;

ул. Свободы, 37, 45;

ул. Фридриха Энгельса, 63;

ул. Донбасская, 3;

ул. Плехановская, 22;

ул. Кольцовская, 46, 46а;

ул. Карла Маркса, 116а;

ул. Революции 1905 года, 66;

ул. Среднемосковская, 62а, 62а, 70, 70а, 75.

С 17 по 20 мая:

ул. Менделеева, 4а, 25;

ул. Цимлянская, 1, 8;

переулок Цимлянский, 8а;

ул. Волгодонская, 13, 16, 32;

ул. Костромская, 12, 13;

ул. Ростовская, 34, 50/3, 53, 53а, 58/1, 58/3, 58/4, 58/5, 58/7, 58/8, 58/10, 58/12, 58/17, 58/18, 58/19, 58/20, 58/21, 58/22, 58/23, 59, 59а, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 76, 80, 80а, 84, 86, 100а, 100б;

ул. Новосибирская, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33а, 34, 36, 43, 43а, 45, 53, 55, 59, 61, 61д, 66;

ул. Танеева, 6, 8, 9, 10, 12;

ул. Ярославская, 20, 21, 23, 24, 28;

ул. Саврасова, 2;

ул. Лихачёва, 21, 25;

ул. Корейская, 6б, 6а;

ул. Чебышева, 1, 1а, 2, 2а, 3, 6, 6а, 8, 8а, 10а, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24;

ул. Корольковой, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 20;

ул. Домостроителей, 2, 4, 6, 7а, 8, 9а, 10, 12, 14, 14а, 20, 75, 77, 79;

ул. Маршака, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30;

ул. Пешестрелецкая, 58/1, 58/2, 58/3, 64, 66, 79а, 83, 91, 111, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165;

ул. Героев Сибиряков, 1, 3, 7, 9, 13, 15, 15а, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33/1, 33/2, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105;

ул. Юлюса Янониса, 1, 2, 3, 5, 6а, 7, 9, 9а, 10/2, 11, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 22, 24;

ул. Дорожная, 1, 7, 7а;

ул. Ворошилова, 38а, 48, 50;

бульвар Пионеров, 9, 10в, 15, 17, 17б, 19а;

ул. Космонавтов, 22а;

ул. Героев Сибиряков, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;

ул. Олеко Дундича, 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21;

проспект Патриотов, 1, 2, 2а, 4, 6, 7б, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

ул. Молодогвардейцев, 4, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23;

ул. Южно-Моравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 20, 22, 24, 26;

ул. Путиловская, 1, 3, 5, 5а, 9, 9а;

ул. Кривошеина, 60, 62, 66, 68, 70, 72;

ул. Пешестрелецкая, 98, 100, 100а.

С 17 по 21 мая

ул. Челюскинцев, 77, 84, 84а, 88, 101а, 101б, 101в, 136а;

ул. 20-летия Октября, 64, 66, 66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 81, 88е, 91;

ул. Гродненская, 2, 65;

ул. Ворошилова, 1в, 1г, 1д, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6;

ул. Краснознамённая, 10, 12, 15;

ул. Платонова, 7;

ул. Свободы, 10, 31;

ул. Кольцовская, 70;

ул. Куцыгина, 6, 21, 27;

ул. Красноармейская, 17, 27, 60;

ул. Станкевича, 38, 40;

ул. Кирова, 8, 10, 22, 24;

ул. Пушкинская, 41, 45;

ул. Фридриха Энгельса, 24а, 25б, 34, 33е;

ул. Комиссаржевской, 15;

ул. Карла Маркса, 45а, 74, 76, 98;

ул. 25 Октября, 15, 31, 41а;

ул. Никитинская, 7, 16а;

ул. Студенческая, 34;

ул. Большая Стрелецкая, 20д;

ул. Станкевича, 45.