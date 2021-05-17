Последние новости Воронежа на 17 мая 2021 года: аномальная жара и строительство новой дороги

В ближайшие дни воронежцев ждет теплая погода. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Наступившая неделя порадует воронежцев жаркой погодой. Из-за прогнозируемых аномально высоких температур - на семь и более градусов выше нормы - спасатели объявили в регионе штормовое предупреждение. Местами ожидается до 30 градусов. Такая погода продлиться ближайшие два дня.

Дорогу в обход Борисоглебска планируют открыть в 2023 году. Чиновники рассчитывают запустить новую магистраль к 325-летию города. В июле обновленный проект пройдет госэкспертизу. Его общая стоимость оценивается в 12 млрд рублей. Осенью будут объявлены торги на начальный этап строительства. На него уже выделили первые 150 млн рублей.

Воронежские чиновники призвали учителей мониторить родительские чаты. Такая просьба была озвучена на совещании руководителей всех городских общеобразовательных учреждений. Собрание прошло после трагедии в Казани. Теперь педагоги должны более внимательно относиться к обучающимся, их поведению и состоянию, а также к распространяемому в соцсетях и родительских чатах контенту.

Реконструкцию воронежского парка «Дельфин» может завершиться осенью. В парке уже проложена «Трасса здоровья», установлена часть детского игрового оборудования, продолжаются работы по обустройству набережной и ремонт общественных туалетов. В реконструкцию уже вложили почти 80 миллионов, а общая сумма согласно концессионному соглашению составит не менее 140 миллионов .