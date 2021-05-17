Мэр Воронежа Вадим Кстенин призвал горожан, не имеющих противопоказаний, вакцинироваться от коронавируса

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Сегодня, 17 мая, на еженедельном совещании в мэрии Воронежа, которое прошло под председательством Вадима Кстенина, обсудили несколько важных вопросов. Один из них касался вакцинации горожан против коронавируса, рассказали в горадминистрации.

В данный момент в областном центре, как и во всем регионе, активно проходит прививочная кампания. Особенно она актуальна в связи с началом летнего оздоровительного сезона. В Воронеже работают центры вакцинации как в медучреждениях, так и отрыты мобильные пункты, где абсолютно бесплатно можно сделать прививку.

Градоначальник пояснил, что на сегодняшний день важный вопрос – сформировать у воронежцев коллективный иммунитет к ковиду. И призвал всех земляков, у которых нет противопоказаний, вакцинироваться от этой болезни.

– Я продолжаю носить маску – не хочу подвергать даже малейшему риску тех, кто находится рядом, но я без каких-либо побочных явлений и негативных последствий для себя поставил оба компонента вакцины, и в результате могу чувствовать себя гораздо увереннее. Лучше привиться, чем столкнуться с последствиями болезни. Поэтому призываю всех горожан, которые не имеют противопоказаний, обязательно поставить вакцину от коронавируса, – сказал мэр.

Кроме того, по поручению Вадима Кстенина, с этой недели в Воронеже возобновят рейды по соблюдению масочного режима в городском общественном транспорте, а также усилят разъяснительную работу с водителями и пассажирами.

Также особый контроль ждет детские оздоровительные лагеря при их открытии.

– Важно своевременно провести все необходимые мероприятия для того, чтобы отдых детей в летних лагерях прошел максимально безопасно, – подчеркнул глава Воронежа Вадим Кстенин.

Руководитель городского управления образования Любовь Кулакова доложила: в настоящее время комплектуется персонал лагерей. Работа ведется с учетом требований врачей по вакцинации. Учитывая, что вакцинация – добровольный шаг, проводится тестирование на антитела и ведется разъяснительная работа с теми, кто планирует работать в сменах этим летом.

– Все директора лагерей уже поставили вакцину или имеют антитела, аналогично обстоят дела с большинством педагогического состава, продолжаем работу с техническим персоналом и сотрудниками частных охранных предприятий, – отметила Любовь Анатольевна.

Также Вадим Кстенин поручил вице-мэру Людмиле Бородиной поработать с крупными предприятиями по вопросу размещения на их территориях мобильных центров вакцинации:

– Мы слышим запрос от руководителей крупных промышленных предприятий об этом. Если люди хотят поставить вакцину, то надо дать им возможность защитить себя от болезни прямо на производстве, – подытожил мэр.

Евгения Фролова