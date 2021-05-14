Клубничное изобилие: забот круглый год!

Сочную душистую ягоду любят и взрослые, и дети. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В начале-середине июня в Центральном Черноземье начинается сезон, которого ждут и взрослые, и дети – сезон клубники. Сочная душистая ягода одинаково хороша как в свежем виде, так и в виде варений, компотов, джемов, «сырого» варенья.

Но, чтобы получить хороший урожай клубники, трудиться дачникам приходится почти круглый год. О том, какие работы надо проводить для успешного выращивания ягоды, мы поговорили со старшим научным сотрудником Научного центра им. И.В. Мичурина Николаем Хромовым.

Какие подкормки и обработки надо провести на клубничных грядках в начале мая?

- В начале мая клубнику можно подкормить сульфатом калия и суперфосфатом, азот сейчас вносить не стоит, так как это может негативно отразиться на плодоношении, - считает Николай. - Сульфат калия по 20-25 г на квадратный метр почвы можно вносить в растворенном виде, а вот суперфосфат в той же дозе необходимо вносить в сухом виде, так как он почти не растворяется в воде. Предварительно хорошо взрыхлите и увлажните почву.

Как защитить клубнику от болезней и вредителей?

Полакомиться ягодами, листьями и цветами клубники любыт многочисленные вредители. Для защиты от них необходимо обрабатывать грядки инсектицидами (от вредителей, кроме клеща), и акарицидами – от клещей. С болезнями помогут справиться фунгициды, их в магазинах сейчас большой выбор от более сильных, до мягких и даже экологичные.

- От болезней эффективно использовать бордоскую жидкость и иные препараты на основе меди, от вредителей вполне можно использовать Актеллик – очень хороший препарат, а вот клещей на клубнике одолеет Агравертин, - рекомендует Николай.

Цветет клубника в середине мая Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В какие сроки надо успеть провести обработки, чтобы «химия» не попала в ягоды? Каким препаратам отдать предпочтение?

- Обработки необходимо закончить до начала цветения и продолжить можно после уборки урожая, - говорит наш консультант. - После окончания цветения использовать можно исключительно народные методы борьбы – например опудривание древесной золой, опрыскивание настоем чеснока или лука.

Можно ли как-то продлить период плодоношения клубники? Как?

По словам Николая, обычно клубника дольше плодоносит в несколько затененных участках, не на полностью открытом месте. Однако там ягода может быть мельче.

- Тень должна быть не полной, а редкой, и в идеале только в полуденные часы, - считает Николай. - Также клубника будет дольше плодоносить при условии, что ей хватает влаги и питания, когда не стоит сильная жара. Дольше плодоносят молодые насаждения, поэтому клубничную грядку каждые четыре года нужно обновлять, создавая ее на новом месте из нового и качественного посадочного материала.

Какие работы проводить после сбора урожая?

- После сбора урожая необходимо провести все те же обработки, что мы делали до цветения,- рекомендует эксперт. - Постарайтесь хорошо увлажнить клубничную плантацию, прорыхлить почву, осмотреть листовые пластинки. Все больные или сильно поврежденные листья аккуратно удалите. Потом подкормите сульфатом калия и суперфосфатом, как мы и делали это весной.

Каковы особенности ухода за ремонтантными сортами клубники?

Уход за ремонтантными сортами клубники такой же, как и за обычной. С той лишь разницей, что нужно быть особенно внимательны к обработкам химией. Поскольку ягода постоянно созревает, то в эту пору проводить обработки нельзя. Такая клубника требует в идеале именно капельного полива, только так можно обеспечить стабильный урожай.

Чем подкармливать кустики после сбора урожая? Удалять усы или нет?

После сбора урожая надо продолжать подкормки, те же, что и весной. Можно дополнительно применить комплексные минеральные удобрения, например, нитроаммофоску по 20 г на квадратный метр почвы, а дальше внести по 20 г сульфата калия и суперфосфата.

- Усы необходимо удалять, конечно если вы не собираетесь использовать растения для получения посадочного материала, - уточняет Николай.

Когда рассаживать клубнику?

Посадки, пересадки, рассаживание клубники лучше всего производить в августе, это самый подходящий месяц.

Как долго можно выращивать клубнику на одном месте и когда кусты надо омолаживать? И зачем их омолаживать?

С возрастом кусты стареют и практически не плодоносят, это и есть основная причина омоложения. Кроме того возрастает риск накопления болезней, вредителей, сильного истощения и утомления почвы. Поэтому каждые четыре года необходимо обновлять клубничную плантацию и переносить ее на новое место, где до этого не произрастала клубника или не росла в ближайшие 3-4 года.

Надо ли под зиму полностью скашивать кусты, как советуют некоторые садоводы? Зачем это делается?

Совершенно не обязательно так делать и, более того, такие действия могут быть опасны, если во время скашивания повредить розетки. Лучше всего граблями аккуратно вычесать всю старую, больную, поврежденную листву, а затем укрыть растения и так оставить до весны.

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