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Общество14 мая 2021 11:55

Алексей Гордеев выразил благодарность ДСК за восстановление Шиловского плацдарма

Заместитель Председателя Госдумы, депутат фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алексей Гордеев выразил благодарность руководству Домостроительного комбината Воронежа за оперативное восстановление мемориала Шиловский плацдарм
Источник:kp.ru
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«Реставрация и благоустройство памятников – благородное дело, - отметил Гордеев. - Это дань уважения перед поколением, прошедшим войну, перед их мужеством и стойкостью».

По словам вице-спикера, важно, что руководство ДСК оперативно отреагировало на его просьбу и восстановило мемориал к 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Благодарю всех, кто участвовал в реставрации мемориала Шиловский плацдарм, - сказал зампред Госдумы. – Уверен, что ваш труд по достоинству оценят воронежцы».

БИЗНЕС-ПРЕСС