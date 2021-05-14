Выходные в Воронеже: Ночь музеев, Ночь соловьев, парад цветов, Квартет И

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПИСЬМА И ПЕСНИ КВАРТЕТА И

Они возвращаются: в Воронеж снова приедет «Квартет И». Наконец-то 16 мая, после года пандемийных переносов (в 2020-м спектакль юморной труппы несколько раз передвигался), любимчики зрителей по фильмам «День радио», «День выборов», «О чем говорят мужчины» выступят в концертном зале Event-Hall! Все купленные билеты на более ранние даты (19 мая, 6 октября 2020 и 3 апреля 2021) действительны!

Воронежцы увидят «Письма и песни мужчин среднего возраста времен караоке, дорожных пробок и высоких цен на нефть» - совместный театрально-музыкальный проект «Квартета И» с давними друзьями и партнерами театра - группой «Несчастный случай». Это спектакль и концерт в одном флаконе. По сюжету актеры пишут письма максимально удаленным собеседникам. Вячеслав Хаит - своим давно выпавшим волосам, Леша Барац - девушке, которая является ему только во сне, Александр Демидов - Дедушке Морозу (впервые в свои 43 года), а Камиль Ларин - самому себе, не ставшему актером, а так и оставшемуся работать электриком в Волгограде (что вполне могло случиться, если бы он не поступил в ГИТИС). К концу пьесы градус серьезности повышается - от шуточных до философских тем.

Начало спектакля в 20.00.

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НОЧЬ МУЗЕЕВ

Воронежские музеи подготовили расширенные программы к культурной акции «Ночь музеев-2021». В этот день экспозиции можно посмотреть бесплатно. Яркие события пройдут в Крамском, краеведческом, подразделениях литературного музея, в Костенках и Дивногорье. Будут поить чаем из старинного самовара, делать первобытный татуаж, устраивать файер-шоу, петь частушки и слушать джаз в парке усадьбы Веневитинова. Подробную программу читайте «Ночь музеев-2021» в Воронеже

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

К культурной акции присоединится и Воронежский заповедник имени Пескова. Здесь с 17.00 до 21.30 посетить музей природы, бобронариум, дом бобра, музей пожаров, экотропу Черепахинскую, посмотреть фильм под открытым небом и насладиться пением соловьев.

ЗАКРЫТИЕ 95-ГО СЕЗОНА ФИЛАРМОНИИ

14 и 15 мая филармония даст последние концерты этого сезона: вместе с симфоническим оркестром под управлением Владимира Вербицкого выступит один из ведущих музыкантов своего поколения - Андрей Коробейников. Пианист не раз играл с воронежскими музыкантами и не отказался приехать и на закрытие 95-го симфонического сезона.

- Отличительная черта вашего оркестра - это невероятная отдача и всегда честное посвящение себя музыке, - отмечает Коробейников. - Это приводит к тому, что ты заряжаешься огромной энергией и стараешься достичь более глубоких результатов в игре, чтобы каждая нота говорила еще больше.

Пианист исполнит вместе с Воронежским оркестром произведения европейских классиков. В программу, завершающую 95-й сезон, вошли «Вариации на тему Гайдна» Иоганнеса Брамса, Третий фортепианный концерт Белы Бартока, поэма «Орфей» и Концерт №2 для фортепиано с оркестром Ференца Листа.

14 мая в 19.00 и 15 мая в 18.00.

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ГАСТРОЛИ ТУЛЬСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ

В Кольцовском театре начались гастроли Тульского академического театра драмы имени Максима Горького, он входит в пятерку старейших театров России, основанных в XVIII веке. В репертуаре тульской труппы постановки как по классическим произведениям, так и образцы современной драматургии. В этот уик-энд артисты из Тулы покажут воронежской публике несколько спектаклей: 14 и 15 мая «Боинг-Боинг» Марка Камолетти, 15 и 16 мая «Авантюрист» (БЛЭЗ) Клода Манье.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПАРАД ЦВЕТОВ

15 и 16 мая в Ботаническом саду имени профессора Козо-Полянского (Олимпийский бульвар, 12) пройдет фестиваль «Весенний парад цветов». Воронежцев ждут цветущие растения, выставка горшечных и садовых цветов, трав, кустарников, экскурсии по коллекциям ботанического сада, лекции и мастер-классы от ведущих цветоводов и садоводов, дегустации. Юных садовников научать сажать и размножать растения, а взрослых - правильно заготавливать лекарственные травы и применять «зеленую аптечку». Начало в 10.00, вход свободный.