Мэр Воронежа Вадим Кстенин проинспектировал строительство дороги от проспекта Патриотов до Гардарики

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Глава Воронежа Вадим Кстенин 14 мая выехал с инспекцией на место строительства автодороги, которую проложат от проспекта Патриотов в направлении микрорайона «Гардарика» в районе гипермаркета «Касторама». Она станет альтернативным выездом из Тенистого и поможет разгрузить транспортный поток на основной магистрали. Об этом сообщили в мэрии.

По задумке властей, новая дорога даст возможность жителям микрорайона добираться в центр города и обратно без пробок.

В инспекционном выезде приняли участие также первый заместитель главы администрации по городскому хозяйству Сергей Петрин, руководитель управления дорожного хозяйства Олег Котов, директор МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» Оксана Евдакова, представители подрядной организации.

В середине апреля был заключен муниципальный контракт с подрядчиком на строительство дороги. Стоимость реализации проекта – 176,8 млн рублей. Работы уже начаты. Сейчас продолжается устройство щебеночного основания дороги и тротуара, идет установка опор наружного освещения. По контракту подрядчик должен закончить работы к 15 октября, но они уже ведутся с опережением графика.

– Подрядная организация приложит максимальные усилия для того, чтобы запустить объект досрочно, – пояснил первый вице-мэр Сергей Петрин.

Он отметил, что сложность на объекте заключается в обнаружении неучтенных коммуникаций, которые не были отражены ни на одних картах: по каждому такому случаю вырабатываются индивидуальные технические решения.

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Вадим Кстенин еще раз напомнил подчиненным о «вечной пробке» в этом микрорайоне и подчеркнул, что строительство этой дороги необходимо.

– Мы строим альтернативную, обводную дорога протяженностью три километра, которая даст возможность разделить автомобильные потоки и должна разгрузить сложный перекресток проспекта Патриотов и улицы Тенистой. Проект масштабный – подрядная организация уложит около 22 тысяч квадратных метров покрытия и почти 8 тысяч квадратных метров тротуаров, будет построено наружное освещение, дорога будет иметь 2 полосы для движения автомобилей, – отметил мэр.

В ходе инспекции Вадим Кстенин заметил две территории, который неплохо было бы благоустроить. Он поручил определить статус этих земель, чтобы понять не находятся ли они в чьей-то собственности, чтобы в будущем вместе с местными жителями определить их судьбу.

– Это может быть, плоскостные сооружения для спорта или для рекреации, развлечений, –сказал Вадим Кстенин.

Кроме того, в этом году здесь будет заасфальтирована улица Лазурная.