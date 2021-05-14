Ингеборга Дапкунайте в Воронеже: Играть мужские роли неудобно

Ингеборга Дапкунайте в Воронеже. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Ингеборга Дапкунайте на днях впервые приехала в Воронеж. Чтобы рассказать о сокровенном - в спектакле по детским воспоминаниям Sveiki sulauk (в переводе c литовского, «Привет дождавшимся»). Благодаря арт-лаборатории фестиваля «Территория» актриса нашла возможность в формате сторителлинга, по словам режиссера Саввы Савельева, «раскопать в памяти алмазы, самородки и собрать их в ожерелья» истории ее семьи. Всем известно, что Ингеборга при всей внешней улыбчивости весьма закрытый человек, о жизни которого известно немного. Тем и ценна постановка (увидеть в Камерном можно 16 и 17 мая). Даже показывать воспоминания актриса решилась не в столицах.

- Хотелось показать зрителям, максимально далеким от меня. Если бы мы показывали это в Москве, пришли бы наши друзья, они меня знают. А тут у нас есть возможность показать это объективной аудитории, - отметила актриса. - Я невероятно рада, что я здесь. Камерный театр - чудеснейшее место. Я знала, что тут здорово. И Воронеж чудесный, хотя мы не очень смогли погулять, только по бульвару прошлись. Думая, что это южный город, я не оделась тепло, и мы подмерзли. Но я очень рада, что приехала сюда.

- В чем сложность сторителлинга?

Режиссер Савва Савельев: - Из жизни каждого человека можно написать роман и снять фильм. А сложность в том, как это рассказать. Что из сырого материала после фильтрации станет историей. И сложно себя как актрису немножко отодвинуть в сторону и посмотреть на историю своей семьи, Литвы, как автор. И этот авторский взгляд, и взгляд актрисы - сочетаются удивительным образом. При всей простоте, которая может быть и должна быть в театре, от которой зритель должен получить удовольствие, работа со сторетеллингом, когда она касается лично тебя, это, конечно, большая работа.

Ингеборга: - Чего бы мне хотелось от этой работы. Вот я рассказываю, скажем, о традициях Рождества в своей семье, что стоит у нас на столе. Мне бы хотелось, чтобы зритель, который это слушает, вспомнил свои традиции и подумал: «А у нас в семье принято так». На мой взгляд, театр, как и любой вид искусства, это коммуникации. Если я найду связь со зрителем в этих простых вещах (а я рассказываю об очень простых вещах – о еде, Рождестве, школе), из которых складывалась вся моя жизнь, будет хорошо. При всей моей независимости, я сложилась благодаря людям, с которыми жила. Каждый из моих родных в той или иной степени повлиял на меня. Когда я сама стала мамой, я поняла, что мой ребенок, хотя и абсолютно независимый, вырастет так, как на него повлияет окружение. Моя история, наверное, именно об этом. О людях, которые, как кажется, не влияли на меня, но на самом деле сформировали мою личность.

Савва Савельев и Ингеборга Дапкунайте в Воронеже. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Интересно, как вас уменьшительно звали в семье? Сложно представить, как уменьшить Ингеборгу.

- Меня в семье называли Гага. Так получилось. Все началось с телеграммы, которую прислали моей маме, там ее ошибочно назвали Гага. Она тоже Ингеборга. Но Гагой почему-то стали звать меня, прилипло и все. Так нас теперь и различают.

- Вы достаточно закрытый человек. Насколько вам было легко решиться на такой личный спектакль?

- Зачем я это сделала, не знаю. Я не могу сказать. Процитирую критика Долина, который шикарно сказал в своем интервью: «Самый дурацкий вопрос, который можно задать режиссеру: а что вы этим произведением хотите сказать?». Я ничего не хотела сказать. Я хотела с вами пообщаться. Это мой способ общения с людьми. Я выхожу на сцену и так общаюсь с миром.

- Но у вас есть какие-то личные темы, о которых вы никогда не будете говорить со сцены?

- Никогда не говори никогда. Я не думала, что буду делать спектакль о своей семье… Говоря об актерской игре, если человек убивал, изменял, обманывал, значит, мне придется представить, что я убивала. Есть люди, чьи поступки, как нам кажется, мы никогда в жизни не совершим. Но моя задача как актера представить себя тем человеком, которого я играю. Все, что происходит на земле, делают люди. И в актерстве я становлюсь этими людьми.

- Даже мужчинами становились - в «Разбитом кувшине» и «Мастере и Маргарите». Сложно играть мужские роли?

- Может, я вас сейчас шокирую своим признанием, но у меня даже был мужской половой орган в одной роли! Силиконовый, очень крутой, абсолютно достоверный. Я тогда думала: как они вообще с этим живут, это ж очень неудобно? Но это роль. Вообще, это очень интересно для актера: примерить на себя такую роль и поразмышлять, сколько в нем есть мужского и сколько женского?

- Кого из молодых актеров можете отметить? Например, трех.

- Нет, это будет очень длинный список. А я вообще не люблю списки. Как можно назвать трех живописцев или три фильма? Как? На меня повлияли десятки фильмов.

- Сейчас снимаетесь в кино, где вас в ближайшее время увидим?

- Наверное, лета у меня в этом году не будет: должны начаться съемки большого сериала «Балет» с Федором Бондарчуком и Игорем Гординым в ролях, режиссер Евгений Сангаджиев, который снял сериал Happy еnd. Еще предстоит снять два новых сезона «Беспринципных». Мне и в пандемийный период повезло - снялась в Литве, рабочее название «Поколение озлобленных». А еще в карантин режиссер Александр Молочников умудрился снять онлайн шуточный проект «Беезумие». Там играли Евгений Стычкин, Максим Матвеев, Максим Виторган и еще куча народа. И мы все в этих окошечках по Zoom снимались. Было дико весело, мы дурачились. Я многому научилась: пришлось самой ставить свет, ставить кадр. Но в целом, я рада, что карантин закончился, потому что я не думала, что так буду скучать по театру.

- Как вы работаете с режиссерами, вы требовательная или податливая, можете свое видение продвигать, высказать предложения? Как с непониманием боретесь?

- У режиссеров есть понимание задумки, я всего лишь часть процесса, я могу что-то привнести, но в целом спектакль – видение режиссера. Бывают непонимания, но это не личный вопрос, не вопрос дружбы-не дружбы, это творческий процесс. Если есть непонимание происходящего на сцене, это не относится к личным отношениям, они от этого не страдают.

- Во время карантина вы показывали в Instagram как вяжете - целый «сериал» #вяжемсингеборгой. Вы носите то, что вяжете?

- Шапки свои ношу, конечно. Но и дарю много.

- Не было идеи устроить благотворительный аукцион по продаже шапок?

- Да кто их купит? Хотя мысль хорошая.

- Кажется, вы совсем не меняетесь с годами, кажется, что вы девушка без возраста. Поделитесь секретом красоты?

- Я меняюсь, было бы странно, если бы не менялась. А поддерживать форму помогают ежедневные занятия спортом. Недавно открыла для себя аудиокниги. Сейчас слушаю «Правила для разума», и там как раз говорится, что мозг лучше работает, если вы занимаетесь спортом. Так что, я занимаюсь спортом для того, чтобы работал мой мозг.