Более 10 тысяч воронежцев уже проголосовали за общественные пространства для благоустройства в 2022 году

Ухоженным и красивым может стать пространство, расположенное поблизости от дома

Воронежцы активно включились в голосование Минстроя РФ по отбору территорий для благоустройства в Воронеже, которое стартовало 26 апреля. Чуть более чем за две недели свои предпочтения выразили уже более 10 тысяч горожан. Они голосовали за один из шести пространств, расположенных в каждом районе областного центра. Об этом сообщили в мэрии 14 мая.

Напомним, голосование продлиться до 30 мая. Проходит оно на общероссийской электронной платформе za.gorodsreda.ru. Проголосовать можно, перейдя на сайт https://36.gorodsreda.ru/ (по номеру телефона или с подтвержденной учетной записью «Госуслуг»). Также по организации можно задать вопрос, позвонив на «Горячую линию» - 8 (800) 600-20-13. Звонки принимаются круглосуточно.

Победившее общественное место будет обновлено в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Работы запланированы на 2022 год. На сегодняшний день количество проголосовавших воронежцев уже превысило отметку в 10 тысяч человек.

Глава города Вадим Кстенин ранее отмечал, что это еще одна возможность у воронежцев выбрать для первоочередного благоустройства относительно небольшие общественные пространства, расположенные поблизости от их дома и призвал земляков, кто еще не выразил свои пожелания, подключиться.

– Считаю это голосование очень важным и хотелось бы, чтобы как можно больше горожан приняло в нем участие – именно люди должны определять приоритетные объекты для благоустройства. Мы, в свою очередь, обязательно выполним волю воронежцев и приведем в порядок выбранную ими территорию. Призываю горожан принять участие в голосовании, до 30 мая еще довольно много времени, – обратился к горожанам мэр.

Парк «Алые паруса» – в списке претендентов на благоустройство в 2022 году

Выбрать можно из шести пространств – по одному в каждом районе Воронежа:

Железнодорожный район. Это сквер Футбольный по улице Нариманова, 2/2 в микрорайоне Отрожка.

Коминтерновский район. Претендент – парк Победы по улице Генерала Лизюкова, 42в.

Левобережный район. Излюбленное место воронежцев – парк «Алые паруса» на улице Арзамасская, 4д.

Ленинский район. Общественная территория по улице Кропоткина, 4.

Юго-Западный район. Сквер «Крымский» по ул. Пирогова, 23.

Центральный район. Сквер Никитинский, расположенный на одноименной улице у дома 11в.

Несмотря на то, что победителем по итогам голосования может стать только один объект, про остальные не забудут – заверили в горадминистрации. Они останутся в планах на перспективу.

Евгения Фролова