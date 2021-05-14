Воронежский губернатор оценил новые дома для погорельцев из Николаевки

Делегация во главе с губернаторм побывала у новоселов из Николаевки

Губернатор Александр Гусев 13 мая с рабочей поездкой посетил Павловский район. Глава региона проверил, как живут в новых домах бывшие погорельцы из села Николаевка, которое пострадало от мощного лесного пожара.

За полгода в Николаевке на улице Мира построили 13 новых домов. Они уже заселены. Александр Гусев удостоверился, что его поручения были выполнены, поговорив с местными жителями.

Напомним, пожар здесь случился 30 сентября 2020 года. В населенном пункте из-за сильных порывов ветра на линию электропередач упало дерево. От искры загорелись сухая трава и лесная подстилка, быстро распространившийся огонь перекинулся на жилые дома и надворные постройки. Стихия уничтожила 19 домов и 27 хозпостроек, еще 6 домов были повреждены.

На улице Мира, где осенью бушевал пожар, построено 13 новых домов

Губернатор лично выехал на место трагедии на следующий день. Он встретился с людьми, которые в одночасье остались без крова и заверил, что их не оставят без помощи. В зависимости от выбора будущих владельцев им предложили взамен либо новые благоустроенные дома, либо квартиры. Многие выбрали первый вариант. Дома здесь построили буквально за полгода. Подрядчиком выступило павловское ООО «Дон-строй». Строителям не ставили задачу сделать все ускоренными темпами, но поскольку работали слаженно, с учетом мнения погорельцев, работы удалось завершить быстро.

При отделке учли все особенности, например, в домах, где проживают пожилые и маломобильные жильцы, оборудовали поручнями санузлы и сделали безбарьерной зону душевой.

К домам уже подведены коммуникации

Губернатор зашел к новоселам в гости. Местные жители его заверили: претензий нет. Новые дома, безусловно, комфортнее, а некоторые по метражу даже больше тех, что сгорели.

– Нашей задачей было не бросить людей в беде и не относиться к помощи формально. Мы могли построить дома в параметрах, которые были – а это у кого-то 20 метров, у кого-то больше. Оставить их менее комфортными и менее обеспеченными инженерной инфраструктурой, чем сейчас. Но приняли другое решение и построили современные дома с соблюдением всех санитарных требований. Лучшее подтверждение того, что не ошиблись, – благодарность людей, – сказал Александр Гусев.

А в скором времени в Николаевке проведут новую дорогу с асфальтовым покрытием, централизованное водоснабжение и сделают благоустройство.

Ирина Шабанова