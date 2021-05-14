Воронежский губернатор призвал чиновников к человеческому отношению в ответах на обращения граждан

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Во всех районах Воронежа и области 12 лет назад 13 мая заработали общественные приемные губернатора. За это время в них для решения насущных вопросов обратились более 138 тысяч граждан. В отдаленных поселениях проводились выездные приемы. Их участниками стали свыше девяти тысяч человек. Об этом рассказали в облправительстве.

В связи с годовщиной создания этого важного института региональной власти сотрудников общественных приемных поздравил губернатор поздравил. Он пожелал им увеличить число земляков, которые остаются удовлетворены работой по их обращениям.

Александр Гусев отметил, что практика в целом показала полезность создания общественных приемных. И в этом убедились не только представители власти, но и сами граждане. Это позволяет избежать излишней бюрократии, быстрее узнавать о проблеме и реагировать на нее.

– Такой способ взаимодействия меньше забюрократизирован, а значит, сокращает путь решения проблем и исполнения пожеланий граждан. Это понимают все больше воронежцев, поэтому чаще приходят и пишут туда, где острые вопросы решаются быстрее и проще. К тому же, в районных общественных приемных наряду с закрепленными сотрудниками регулярно работают мои заместители и руководители подразделений областного правительства, – прокомментировал губернатор.

В два раза увеличилось за последние два года и число положительно разрешенных обращений с показателем «поддержано, меры приняты». В работе используются цифровые возможности. К примеру, в ходе приемов граждан теперь шире применяются средства видеосвязи.

Также усилен внутренний контроль в системе обращения граждан, передача документов по подведомственности. Вследствие этого заявители оперативнее получают результаты.

Губернатор призвал к человеческому отношению при работе с обращениями воронежцев.

– К сожалению, не с каждым, кто обращается, имею возможность побеседовать лично. Но с каждого, кто отвечает за обращения граждан, требую, чтобы реакцией была не отписка, а человеческое отношение. Да, еще не всегда так получается в силу разных причин, но к идеалу мы стремимся, – подытожил губернатор.

Евгения Фролова