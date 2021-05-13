Леван Горозия (L’one) присоединился к команде звездных гидов Tele2 на «Ночи в музее – 2021»

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15 мая в рамках акции «Ночь в музее» компания организует цикл закрытых мероприятий со звездными гидами в шести самых популярных музеях Москвы. Экскурсоводами выступят известные деятели культуры, среди которых теле- и радиоведущий Антон Комолов, музыкант Леван Горозия (L’one), актер Константин Крюков, журналист Владимир Раевский. Регистрация откроется 14 мая в 10:00 на сайте проекта. Посетить музеи также можно виртуально, подключившись к прямой трансляции на скорости 4G.

Ежегодная акция «Ночь в музее» пройдет в Москве в третью субботу мая и охватит более 200 площадок столицы. В рамках проекта Tele2 изменила правила и запустила цикл необычных экскурсий в знаковых местах столицы. Музейные путешествия возглавят звездные гиды – каждый из них поможет взглянуть на экспозицию под другим углом и поделится своими личными историями, связанными с экспонатами.

Регистрация на закрытые мероприятия начнется 14 мая в 10 утра на портале Tele2. Количество мест ограничено. Однако для удобства посетителей оператор предусмотрел альтернативу очным экскурсиям – виртуальное присутствие на выставке с помощью 4G-трансляции. Подключиться к стримам можно на сайте проекта из любого удобного места. Кроме того, посетить выставку каждый может самостоятельно: достаточно воспользоваться авторскими аудиогидами Tele2, записанными звездными экскурсоводами специально для «Ночи в музее».

Каждый из деятелей культуры представит одно из шести событий, проходящих на популярных музейных площадках. Музыкант Леван Горозия (L’one) проведет авторскую экскурсию по выставке «Первый» в Музее космонавтики. Примечательно, что космическая тема неоднократно находила отражение в творчестве музыканта. Так, «Восход-1» – это не только первый в мире космический корабль, но и название нового альбома Левана. На выставке музыкант расскажет о ключевом событии в истории космонавтики – первом полете человека в космос – и вдохновит на собственные победы.

Неравнодушные к живописи клиенты оценят вечер в компании Константина Крюкова на выставке «Охотники за искусством», представленной в Музее русского импрессионизма. При этом гид выбран неслучайно. Константин является не только известным актером, но и одним из немногих художников, удостоившихся ордена Франца Кафки – одной из самых престижных художественных наград в мире. Знатоком живописи является еще один известный экскурсовод – теле- и радиоведущий, актер дубляжа Антон Комолов. На выставке «Неживопись» в ГМИИ имени А. С. Пушкина Антон, поклонник Пабло Пикассо, расскажет о другой стороне таланта любимого художника и великих французских живописцев.

Путешествие во времени в день акции для абонентов Tele2 организует журналист, автор документальных фильмов о планете, фотограф и заядлый путешественник Марк Подрабинек. Именно он проведет экскурсию по выставке «Невероятные путешествия без компаса и карт», которую представляет Государственный Дарвиновский Музей.

Желающие познакомиться с историей через архитектуру могут провести вечер на выставке «ВХУТЕМАС-100» в Музее архитектуры имени А. В. Щусева. Гостей познакомит с экспозицией телеведущий, режиссер и преподаватель Тимур Соловьев – он откроет историю создания дома-коммуны К. Мельниковым и его версии памятника Колумбу, а также много других интересных фактов из 100-летней истории существования ВХУТЕМАСа.

Эксклюзивом станет уникальная площадка Государственного исторического музея с одной из самых громких премьер выставочной жизни Москвы в 2021 году – экспозиции графических работ Альбрехта Дюрера из коллекции Пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии. 15 мая с 18:00 выставка будет открыта только для абонентов Tele2. С работами гравера гостей познакомит Владимир Раевский – журналист, теле- и радиоведущий, автор программ и фильмов об истории и культуре, лауреат премий «ТЭФИ» и «Золотой луч». Владимир расскажет, почему гравюру надо обязательно разглядывать вживую, поделится, кто был прототипами многочисленных персонажей на работах Альбрехта Дюрера.

В этом году в рамках акции «Ночь в музее» Tele2 подарит абонентам в два раза больше эмоций и впечатлений, восполнив упущения прошлого сезона. В период акции у клиентов появится возможность пройти в любимый музей без очереди, пригласить на выставку двух друзей, посетить несколько экспозиций на одной площадке и получить двойные бонусы в мобильных кофейнях Tele2.