В Липецкой области выберут лучших среди духовых оркестров и ансамблей мажореток Черноземья

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Он пройдёт в Ельце. В проекте примут участие около 40 коллективов из Липецкой, Воронежской, Курской, Рязанской и Орловской областей. Критериями отбора участников стал высокий исполнительский уровень, разнообразие репертуара, сценическая культура, верность традициям, глубина и яркость воплощения художественного образа, сообщает региональное управление культуры и туризма.

За победу в конкурсе духовых коллективов участники будут бороться в трёх номинациях: «Детские оркестры», «Взрослые любительские оркестры», «Муниципальные оркестры». На суд зрителей и компетентного жюри музыканты представят программу, состоящую из двух-трёх разнохарактерных произведений. Начало конкурса духовых оркестров в 13:00 по адресу: Елец, ул. Мира, 109.

В конкурсе ансамблей мажореток и барабанщиц шесть номинаций: «Классические мажоретки», «Помпон», «Мажорет-шоу», «Марш-парад», «Батон», «Барабанщицы». Начало в 13:00 по адресу: Елец, ул. Профинтерна, 2а.

Церемония закрытия конкурса и награждения лауреатов пройдёт в 17:00. Духовые оркестры и ансамбли мажореток прошествуют по центральной площади Ельца. Состоится выступление сводного духового оркестра под управлением заслуженного работника РФ Василия Самарина и сводной группы ансамблей мажореток Липецкой области. Прозвучат «Марш-дефиле» Г. Пучкова, «Гусарский марш» А. Петрова, «Славься» М. Глинки. В концертной программе примут участие ведущие творческие коллективы Липецкой области.

«Такие события делают культурную жизнь региона богаче и разнообразнее, создают ощущение праздника, дают возможность жителям и туристам увидеть эффектные выступления», – считает глава региона Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области