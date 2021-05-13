«Какой-то проходной двор!»: после трагедии в Казани проверяем, как охраняют школы в Воронеже

На следующий день после казанской трагедии проход в некоторые воронежские школы оказался свободен. Фото: Кирилл Мишин

11 мая всю страну поразило страшное событие: в Казани 19-летний парень пришел в школу № 175 и открыл огонь по ученикам. В результате нападения погибли девять человек: семь детей и два учителя. 23 получили ранения. В тот же день стало известно, что в воронежских школах в связи с этой трагедией проверят готовность охранников.

Казалось бы, после случившегося в столице Татарстана все должно быть на высшем уровне и никто из посторонних не сможет попасть на территорию школы. «КП-Воронеж» решила провести собственную проверку и отправила в несколько образовательных учреждений 20-летнего корреспондента - специально, чтобы усложнить задачу охранникам. И результат оказался печальным: в трех из четырех случаев парень попал внутрь без проблем. Вот что он увидел.

«Будем с вами разбираться»

Стоит отметить, что выгляжу я моложе своих лет: класс на 10-й – 11-й, но в связи с последними событиями охрана должна внимательнее относиться к тем, кто заходит на территорию школы. Например, если ваше лицо сотрудник ЧОПа не узнает, то нужно спросить паспорт или хотя бы дневник. Подумав так, отправляюсь в школу № 88.

Школа №88. Фото: Кирилл Мишин

Все родители стоят на улице - видимо, их не пускают. А вот я подозрений не вызвал.

Охранник сидит вдалеке, не обращая особого внимания на тех, кто заходит. Я решил немного посидеть на скамейке, на случай, если ко мне кто-то подойдет, но увы. Всем явно не до меня. Не спеша прогуливаясь по коридорам, наконец-то добираюсь до кабинета администрации, в котором находились несколько человек. Представляюсь и рассказываю, что же тут делаю.

Школа №88. Фото: Кирилл Мишин

Завуч, узнав, что посторонний проник на территорию школы, уточнила: записали меня где-то или нет? На что я дал отрицательный ответ. Мы вместе отправились к охраннику, чтобы прояснить ситуацию. Далее состоялся интересный разговор между представителем администрации школы № 88 и сотрудником ЧОПа:

Администрация:

- Здравствуйте. Я хочу узнать, как вот этот молодой человек попал на территорию и ходит по школе?

Сотрудник ЧОПа:

- Понятия не имею. У него нужно спросить.

Администрация:

- Мы сегодня в последний раз с вами говорили. Его никто не записал, он походил по школе, пообщался с детьми.

Сотрудник ЧОПа:

- Весело. Виноват, казнить.

Администрация:

- Сейчас директор придет, будем с вами разбираться.

Школа №88. Фото: Кирилл Мишин

После чего меня попросили, чтобы сегодня-завтра в учебное заведение зашел уже другой человек и проверил, пустят его или нет. Ну, а я тем временем отправился в соседнюю школу № 43, которая поразила своим равнодушием.

Безразличие напугало

Зайти в здание через вход № 2 оказалось проще простого. Там нет никакой охраны - вообще никого. Пройдясь по школе, встречаю мальчика лет десяти, который отвел меня к кабинету завуча.

Школа №43. Фото: Кирилл Мишин

Я уже обрадовался, что хоть кто-то обратит на постороннего человека внимание, но не тут-то было. Завуч заявила, что не в ее компетенции контролировать охрану, и отправила дальше гулять по школе в поисках директора.

Пройдя пару раз мимо охраны, я наконец-то нашел нужный кабинет, но директор был на уроке, и мне предложили вернуться через 40 минут. Честно говоря, подумал, что второй раз меня уже точно никто не пустит, но ошибся.

Школа №43. Фото: Кирилл Мишин

Спустя указанное время я все так же спокойно зашел через вход № 2. Не школа, а проходной двор! Внезапно слышу объявление: «Выход только через центральные двери!». Неужто это все ради меня?

Минут через пять наконец-то нашел завуча, который не удивился моему присутствию, а лишь попросил показать, как я попал в школу. Мне удалось пообщаться и с другими сотрудниками образовательного учреждения, которые рассказали, что «я все правильно делаю, а меня они заметили, но охране почему-то не сообщили».

Школа №43. Фото: Кирилл Мишин

И вот спустя еще десять минут ко мне вышел пожилой мужчина. Он не представился, но, судя по всему, это был директор. Общаться со мной он отказался и пытался убедить, что на всех входах стоят охранники. Возможно, он сам в это верит, но видео, которое я сделал на входе, явно доказывает обратное. В общем, безразличие руководства школы очень пугало. С таким отношением к охране туда может проникнуть кто угодно.

«Как проник человек с автоматом?»

Еще одним разочарованием стала гимназия № 10, в которую я попал через центральный вход. Как и в школе № 88, сотрудница ЧОПа на меня особо внимания не обратила. А вот директор, кажется, уже ждала. Во всяком случае, кто-то из ее коллег крикнул, что «только что звонили из управления и сказали никого в школу не пускать». Правда, оказалось уже поздно. Вместе с директором мы пошли к вахте:

Директор:

- Скажите, пожалуйста, этот молодой человек проходил мимо вас?

Сотрудник ЧОПа:

- Может, я в туалет уходила?

Директор:

- А на посту никого не было?

Сотрудник ЧОПа:

- Уборщица стояла.

Директор:

- Как проник человек с автоматом, пулеметом и бомбой?

Не дожидаясь ответа, директор ушла обратно. Но радует, что хотя бы она понимает всю серьезность ситуации.

Гимназия №10. Фото: Кирилл Мишин

А вот родители у входа в школу отмечают, что взрослых туда не пускают, но если ты похож на ученика 10-11 класса, то никто у тебя никаких документов не спросит.

Школа №47. Фото: Кирилл Мишин

Однако не все потеряно. В одно из четырех учебных заведений мне попасть не удалось. Дело в том, что в школе № 47 на входе стоят турникеты, а у всех учеников - электронные пропуска. Да еще и на вахте сидит молодой сотрудник ЧОПа, а не пожилые женщины и мужчины, как в предыдущих случаях. Собственно, без пропуска пройти мне не удалось. И это порадовало. Вот отличный пример того, как можно защитить школу, а главное детей, от посторонних и даже агрессивных людей.