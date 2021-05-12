Нововоронежская АЭС совместно с библиотекой им. Кубанёва подвела итоги конкурса творческих работ

Награждение призеров и победителей конкурса

Конкурс посвящен теме науки, технологий и 60-летней годовщине первого полета человека в космос. Участие в нем могли принять все желающие от 14 до 35 лет в двух номинациях. В видеороликах и рисунках конкурсанты должны были отразить, как достижения в области атомной энергетики помогли в покорении космоса и дальнейшей научно-исследовательской работе.

Рисунок одного из участников конкурса

«На выставке были представлены живописные произведения, графика, особенно много было работ в плакатном стиле. Привлекла внимание жюри композиция, созданная с помощью компьютерной программы – графического редактора. Все работы – яркие, эмоциональные, содержательные», – сказал один из членов жюри конкурса, Заслуженный деятель искусств Воронежской области, член правления Воронежского отделения Союза художников России Валерий Семенов.

Все работы, по мнению жюри, яркие, эмоциональные и содержательные

Жюри выбрало 12 победителей и призеров, которых отметили памятными призами от профкома Нововоронежской АЭС, грамотами. Так, первое место в конкурсе рисунков заняла Светлана Нестеренко из Бутурлиновского района, в конкурсе видеороликов лучшим стал Иван Мищенко из Воронежа.

Памятные подарки от НВ АЭС

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей

Нововоронежской АЭС