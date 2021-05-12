Мэр Воронежа обсудил с руководителем «Молодежки ОНФ» совместную работу над городскими проектами

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Глава Воронежа Вадим Кстенин 12 мая встретился с членом Центрального штаба ОНФ, руководителем «Молодежки ОНФ» Игорем Кастюкевичем. Они обсудили партнерское взаимодействие между муниципальными чиновниками и представителями организации, а также наметили планы по совместной работе. Об этом сообщили в горадминистрации.

Градоначальник поблагодарил Игоря Кастюкевича за внимание к Воронежу, отметив сложившиеся хорошие рабочие отношения с региональным отделением движения, которые не всегда «легко даются».

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– Члены движения и привлекаемые эксперты очень строгие и взыскательные, заставляют попотеть наши структурные подразделения. Но это очень важно и полезно для нас – ОНФ обращает внимание на проблемы горожан, которые часто остаются вне поля зрения чиновников, но требуют оперативного решения, – пояснил Вадим Кстенин.

Также во время беседы мэр рассказал руководителю молодежного направления ОНФ о принятой в Воронеже эффективной практике муниципалитета по привлечению общественников и профильных экспертов к реализации городских проектов уже на этапе подготовки к их реализации. Это дало положительные результаты, поскольку раньше после создания тех же общественных пространств горожане и члены ОНФ начинали их критиковать. И многие замечания оказывались справедливыми.

Глава города привел два примера – проектирование благоустройства проспекта Революции и Петровской набережной.

– Такое участие независимых и неравнодушных экспертов позволяет еще на этапе разработки документации увидеть те недочеты, которые могут упустить и заказчики, и проектировщики. Приглашаю вас лично и всю команду воронежского ОНФ к такой совместной работе, – обратился к собеседнику мэр Вадим Кстенин.

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Игорь Кастюкевич положительно оценил такую практику. Он в свою очередь отметил, что организация готова участвовать в совместной работе, поскольку общественники и власть должны работать сообща. Видно, что город в последние годы преобразился: в нем есть власть, которая работает. А для молодежи это важно, чтобы им хотелось жить здесь, а не где-нибудь еще.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили ряд проектов, выходящих за пределы полномочий органов местного самоуправления, но очень важных для людей: помощь нуждающимся горожанам, старт более широкой практики по приведению в порядок подъездов, где живут ветераны, а также вопросы обеспечения общественной безопасности.

Евгения Фролова