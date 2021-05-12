В Воронежской области более 45 тысяч жителей решили принять участие в тестовом онлайн-голосовании за депутатов Госдумы

Результаты тестового голосования ЦИК России подведет с 19 по 21 мая. Автор Фото Маковеева Светлана, архив КП

В Воронежской области 7 мая завершили прием заявлений для участия в тестировании дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на предстоящих выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва. Заявки подали более 45 тысяч жителей региона – это 2,45% от общего числа избирателей, сообщили в облправительстве 12 мая.

Сегодня, в среду, в 08:00 началось тестирование системы. Оно продлится три дня - до 20:00 14 мая. И будет полностью повторять все этапы реальной избирательной кампании.

Преимущества и возможности этой формы голосования прокомментировал воронежский губернатор Александр Гусев.

– Проверка позволит оценить надежность и безопасность использования этой формы голосования как дополнительной возможности участвовать в выборах, прежде чем будет принято решение о широкомасштабном применении дистанционного электронного голосования, — отметил Александр Гусев.

Напомним, тестирование новой системы пройдет во всех 75 регионах РФ. В десяти из них, в том числе и в Воронежской области, избиратели проголосуют на всех уровнях выборов, которые запланированы на Единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они получат все виды бюллетеней - по единому округу и четырем одномандатным округам по выборам депутатов Госдумы. Также они проголосуют на повторных выборах депутата областной Думы по одномандатному округу № 12 и выборах в органы местного самоуправления.

Тестирование дистанционного электронного голосования проводится ЦИК России в рамках общероссийской тренировки по использованию ГАС «Выборы». Для этого Центризбирком создал группу экспертной оценки, в которую вошли представители крупных российских IT-компаний, а также эксперты по сопровождению информационных и цифровых платформ. Она займется анализом процесса тестирования после оглашения результатов. А их ЦИК России подведет с 19 по 21 мая. После этого примут решение, какие регионы проведут ДЭГ в сентябре.

Председатель Избирательной комиссии Воронежской области Илья Иванов призвал жителей региона, подавших заявки на тестирование системы ДЭГ, принять участие и во втором этапе тренировки - голосовании по кандидатурам.

– Дистанционное электронное голосование предоставляет избирателю дополнительную возможность для волеизъявления. Наряду с традиционными формами голосования гражданам Российской Федерации будет доступна технология, которая позволяет проголосовать практически из любой точки мира. Это не только удобно, но и безопасно для здоровья в условиях сохраняющихся рисков заражения COVID-19, – резюмировал глава Облизбиркома.

Евгения Фролова