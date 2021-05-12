Самое распространенное онкозаболевание у мужчин: как бороться с раком легкого

ФОТО в. Левшакова

Среди всех онкологических заболеваний рак легкого в 2020 году по распространенности занимает четвертое место, а по смертности - первое. И свое лидерство этот вид злокачественного новообразования удерживает уже около десяти лет. Об особенностях заболевания и способах его лечения и профилактики мы поговорили с воронежским врачом-онкологом Ольгой Пегиной. - Это самое распространенное онкозаболевание у мужчин. Хотя это не значит, что среди женщин не бывает запущенных случаев рака легкого. Пациенты с этим видом заболевания - в основном курильщики, - рассказывает спикер.

- Какова общая статистика заболеваемости раком легкого в Воронежской области?

- Если говорить в целом о России, то у 70% пациентов рак легкого диагностируют на 3-4 стадиях. А прооперировать человека в большинстве случаев мы можем только на начальных стадиях, когда опухоль не вышла за пределы органа. На поздних этапах, скорее всего, будет предложено уже химиолучевое лечение. В Воронежской области показатели чуть лучше: в 2020 году 40% случаев рака легкого были выявлены на ранних стадиях.

- Как часто нужно проходить обследования?

- Каждый человек хотя бы раз в год должен пройти флюорографию. Это доступный метод обследования, который позволяет сравнивать состояние в динамике. У кого-то заболевание выявляют во время диспансеризации. Кто-то приходит с характерными жалобами - тогда человека направляют на флюорографию или рентгенографию, и так выявляется заболевание. Рак легкого чаще всего встречается у пациентов в возрасте 50-60 лет. Но бывают и более молодые «случаи».

- Что должно насторожить человека?

- Периферические раки протекают бессимптомно. Находкой заболевание может стать, например, во время той же флюорографии. Когда опухоль растет, появляются симптомы: кашель, одышка, кровохаркание и некоторые другие. Помните: курение - главный фактор риска. Также человека должны насторожить генетическая предрасположенность (рак у близких родственников), загрязнение окружающей среды или вредное производство.

- Что делать, если есть подозрения на онкозаболевание легких?

- Если врач заподозрил у больного рак легкого, то существует стандартный алгоритм обследования. От терапевта человек идет к онкологу по месту жительства, тот дообследует его и направляет в онкодиспансер. Если диагноз подтверждается, то собирается мультидисциплинарная комиссия, в которую входят хирург, онколог, рентгенолог, химиотерапевт, радиотерапевт. Совместно они решают, как лечить конкретного человека - это персонализированный подход.

- Какие существуют современные подходы к лечению злокачественных новообразовований в легких?

- Речь, как правило, идет о лекарственном и лучевом лечении. В каждом случае используется свой подход, хотя, конечно, есть и единые стандарты. Традиционная и проверенная медицинская услуга - химиотерапия. Но сейчас более активно используется и таргетная терапия, и иммунотерапия. В зависимости от показаний та или иная терапия может лучше подходить конкретному человеку. По всей России врачи проводят лекарственное лечение по единым стандартам. Поэтому в регионе оно принципиально не отличается от того, которое, например, будет идти в столице. Современные аппараты, например, для компьютерной томографии и МРТ у нас также доступны.

- Есть ли шанс вылечиться полностью?

- Рак легкого - заболевание, которое нужно так или иначе контролировать всю жизнь. Врачи стараются максимально остановить прогрессирование болезни. Но здоровье человека полностью в его руках. Мы можем сказать пациенту, что необходимо бросить курить. Но бросит ли он? Зависит только от его силы воли. Рекомендации - лишь инструкция к действию. Главное - желание самих людей.

Телефон горячей линии по вопросам рака легкого (473) 211 35 34

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