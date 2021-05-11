«Ночь музеев-2021» в Воронеже: чай из самовара, первобытный татуаж, файер-шоу, частушки и джаз

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

15 мая воронежские музеи присоединятся к акции «Ночь музеев». В этом году ее девизом станет «Больше, чем музей» - акцент будет сделан на мультимедийные практики. В этот день вход в музеи свободный, воронежцы смогут посмотреть экспозиции бесплатно, часть мастер-классов и театрализованных представлений - за символическую плату.

МУЗЕЙ ИМЕНИ КРАМСКОГО: САРКОФАГ ВО ТЬМЕ

Музей имени Крамского запланировал масштабную программу. Можно посетить выставки, поучаствовать в квесте, послушать лекцию, сфотографироваться в фотозоне «Ожившие шедевры» на площадке перед музеем.

В 14.00 на 3-м этаж основного здания открывается выставка «Припечатать. Техники печатной графики». В 16.00 в рамках выставки сотрудник музея Наталья Бакина расскажет о технических особенностях и выразительных возможностях разных видов и техник печатной графики - ксилографии, офорта, литографии.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В 14.00 начнется виртуальная выставка «Обратная сторона керамики». Как рассмотреть орнамент кувшина или сюжетную композицию, искусно выписанную на амфоре, если все предметы стоят в витринах? Очень просто! Изучив 3D-модели, представляющие основные типы керамических сосудов и стили древнегреческой вазописи в зале античного искусства.

В 15.00 стартует сразу две игры. В основном здании - квест «Больше, чем музей», а на 2-м этаже выставочного зала - «Собери паззл».

В 17.00 в лекционном зале музея можно посетить мастер-класс «Одна волшебная история». Преподаватели студии экранного творчества «Телескоп» познакомят с техникой создания бумажной марионетки и создадут мультфильм.

В 19.00 на 1-м этаже выставочного зала начнется концерт гитарного оркестра «Большое баррэ».

В 20.00 в лекционном зале музея стартует мастер-класс «Гравюра на картоне». Участники под руководством Ольги Ремез освоят технику создания гравюры на картоне и сделают собственную композицию с помощью офортного станка.

В 21.00 начнется онлайн видео-прогулка по экспозиции музея «Ночной Крамской». Наталья Бакина покажет, что удивительное можно заметить, только выключив свет. Скрытые днем детали полотен, игра теней на скульптуре и неожиданные оттенки красочного слоя откроются тем, кто ловко пользуется фонариком и не боится саркофага во тьме.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ: СТАРИННОЕ ОРУЖИЕ, КОСТЮМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Краеведческий музей будет работать с 16.00 до полуночи. Посещение программы бесплатное.

В 16.00 стартует выставка изделий народно-прикладного творчества «Город мастеров». В 16.30 начнется дефиле театра исторического костюма «От Древней Руси до Новой России».

В 17.30 пройдет лекция-концерт «Погружение в классику» с участием студентов института искусств.

В 18.00 начнется экскурсия по выставке «Охотничье, гражданское и национальное оружие России середины XIX - середины XX вв.».

В 18.00 открывается выставка «Песня - моя душа…» - к 110-летию начала хоровой деятельности Митрофана Пятницкого.

В 18.30 начнется виртуальная экскурсия-лекция «На лезвии с террористами» по Воронежскому жандармскому управлению начала XX века.

В 19.00 пройдет лекция мастера Дениса Демидова «Жалейка, рожок, пищик».

В 19.00 на выставке «Песня - моя душа…» выступят вокальный ансамбль «Золотая околица» и народный хор из Терновки.

В 20.30 запланирован кинопоказ двухсерийного фильма о Митрофане Пятницком «Певучая Россия».

В 21.00 выступит студия исторического танца «Каменный мост».

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МУЗЕЙ БУНИНА: ВИКТОРИНА, ФИЛЬМ И МУЛЬТИМЕДИА

Все шесть подразделений литературного музея приглашают воронежцев на свои программы в «Ночь музеев».

В музее Бунина расскажут, как Иван Алексеевич связан с Воронежем. В 18.00 и 20.00 в поэтическом саду пройдет программа «Поэзия и проза Бунина в театральном прочтении». В первой части выступят солисты театра оперы и балета с отрывками произведений Бунина. Во второй части пройдет театральная читка, покажут фрагменты спектакля «Антоновские яблоки».

В 19.00 запланирована экскурсия по экспозиции «Россия Бунина». Многочисленные современные мультимедийные средства помогут посетителя глубже понять духовный мир писателя, отраженный в его художественных текстах. Покажут работу интерактивных модулей «Макет путешествий», «Окно истории», «Письма писателя».

В 21.00 в музейном кинозале пройдет премьера фильма «По бунинским местам Воронежа». Картина-экскурсия по местам, исторически связанным с детством писателя и его визитом в родной город в зрелом возрасте. Расскажут интересные факты об архитектурных объектах, напоминающих о Бунине, и о памятнике нобелевскому лауреату. Также зрители узнают, как наши современники хранят память о писателе.

В 22.00 программа «Художественный мир Бунина: взгляд из XXI века» познакомит с картинами современных художников, отразивших образы из творчества Бунина на своих полотнах. Воронежцам расскажут, какие произведения нобелевского лауреата чаще всего привлекают внимание живописцев в XXI веке. Отдельное внимание будет уделено иллюстрациям к рассказам сборника «Темные аллеи». Речь пойдет также о художественных направлениях и техниках, которые выбирают авторы полотен.

В 23.00 начнется экскурсия-викторина «Своя игра с Буниным». Участники ответят на вопросы, касающиеся жизни и творчества Ивана Алексеевича. Задания нескольких уровней сложности охватывают пять различных тем.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МЕЩАНСКАЯ УПРАВА: СКАЗКИ И ТАЙНЫ

В здании литературного музея в здании Мещанской управы пройдет несколько активностей.

В 18.00 запланирована интерактивная экскурсия «Магия сказки». Она посвящена воронежским сказителям и собирателям русских народных сказок. Вы узнаете, как знаменитый ученый-этнограф Александр Афанасьев, собравший и издавший свод русских народных сказок, был связан с Воронежем, о его гимназических годах, дружбе с членами воронежского краеведческого кружка Второва и участии в собирании фольклорных материалов в Воронежской губернии. Экскурсия также расскажет о талантливых воронежских сказительницах Барышниковой и Корольковой. Вы увидите подлинные вещи сказительниц - предметы быта, документы, фотографии, письма. В конце экскурсии состоится викторина для детей «Отгадай волшебный предмет из русской народной сказки».

В 19.00 начнется лекция «Товарищи по оружию. Литературная жизнь Воронежа осенью 1941 года», которая расскажет о фронтовом содружестве представителей трех национальных литератур, сложившемся на воронежской земле в первую военную осень. В результате положения на фронте, в Воронеж был эвакуирован целый ряд украинских изданий и ведущих «письменников» Советской республики, кроме того, фронтовые дороги привели в Воронеж достаточно мощный белорусский литературный десант. Наконец, осенью 1941 года в столице Черноземья была размещена одна из лучших фронтовых газет страны - «Красная армия», где ведущую роль играл знаменитый автор «Василия Теркина» Александр Твардовский.

В 20.00 пройдет встреча с краеведом. Владимир Елецких покажет серию миниатюрных книжек «От великого до смешного», в которой собрал интересные истории о знаменитых воронежцах. Владимир Леонидович, геолог по образованию, более 20 лет посвятивший себя этой профессии, расскажет, как стал «откапывать» и изучать редкие факты из удивительных биографий своих земляков. Он прочитает фрагменты о Самуиле Маршаке, Иване Бунине, Алексее Прасолове, Андрее Платонове, Гаврииле Троепольском. Автор также представит новую книгу, выпущенную к юбилею детского писателя Альберта Иванова.

В 21.00 начнется обзорная экскурсия «Загадки здания Мещанской управы». Во второй половине XVIII веке появление в Воронеже жилого здания дворцового типа чистого классического стиля вызвало настоящую сенсацию! В рассказ войдет почти трехвековая история этого необычного здания, тайны, которые хранит особняк, а также путешествие по первому этажу, ставшему музеем литературы уже в XX столетии. Экскурс начнется с тематических залов, посвященных фольклору и особенностям крестьянского быта XIX века. Посетители увидят подлинные лубочные картинки, посуду, вышивки. Следующие три зала экспозиции расскажут о жизни и творчестве русского поэта Алексея Кольцова. От любопытных историй о его детстве и юности, о первом сборнике стихотворений, о встрече с Пушкиным, экскурсанты перейдут к мемориальному кабинету Александра Эртеля, в котором представлена подлинная мебель, книги, документы, фотографии воронежского писателя. Небезынтересным окажется и посещение «сказочного» зала, где и завершится экскурсия.

Сеансы самостоятельного осмотра выставок и экспозиций: 1 этаж 18.00-18.45, 22.00-23.00, 2 этаж 18.00-23.00.

ДОМ ИВАНА НИКИТИНА: ТАЙНЫ ПОСТОЯЛОГО ДВОРА

В музее писателя на ул.Никитинской, 19а в 18.00 начнется программа «Заманчивая гильдия». Так историки стали называть воронежских купцов в начале XIX века. Посетители узнают занимательные истории об особенностях нравов и быта купеческого сословия в Воронежской губернии на примере семьи Никитиных, которые занимались малого производства, гостиничного дела и книготорговли тех лет. В основе рассказа лежат письма, автобиографические стихи Ивана Никитина и его поэма «Кулак». Далее речь пойдет о друзьях поэта также занимавшихся коммерческой деятельностью и оставивших свой след в истории губернии XIX века.

В 19.00 в музейном дворике выступит фольклорный ансамбль «Паветье».

В 20.00 в музее устроят «Театральные байки». Знаменитый актер Александринского театра Василий Далматов как-то совершенно запутался на спектакле. Вместо «Подай перо и чернила» сказал: «Подай перна и черна, тьфу, чернила и пернила, о господи, черно и перно. Да дайте же мне, наконец, то, чем пишут!». Смех в зале заглушил последнюю реплику актера. Так вот на творческом вечере студенты театрального факультета института искусств поделятся своими уморительными историями. А также прочитают фрагменты из произведений русских классиков Чехова, Зощенко, Аверченко.

В 21.30 воронежцев зовут на музейный детектив «В поисках тайны постоялого двора». Юные посетители побывают в роли сыщиков и проведут расследование на бывшем подворье, где некогда работал поэт Иван Никитин. Собирая улики и превращая их в доказательства, игроки откроют секреты литературного Воронежа, разгадают тайну постоялого двора, расшифровывая загадочные послания, соберут карту и воссоздадут прежний вид подворья Никитиных. В завершение расследования сыщики найдут старинный ключ и попадут в мемориальную комнату поэта, где обнаружат недостающие показания и разгадают финальную загадку.

В 22.30 в музее пройдет костюмированная экскурсия «Ехал из ярмарки ухарь-купец». Посетителям расскажут о ярмарках в Воронеже XIX века на основе их описания в стихах и поэме Ивана Никитина «Кулак».

КВАРТИРА МАРИИ МОРДАСОВОЙ: ЧАЕПИТИЕ ЗА САМОВАРОМ

В квартире «Королевы частушек» (на пл.Ленина, д.9, кв.32) в 18.00 начнется костюмированная экскурсия «Гостеприимный дом Марии Мордасовой». Здесь подлинные предметы быта и документы певицы хранят интересные истории. Особую ценность представляют сувениры, привезенные из гастролей в разных странах, и сценические костюмы артистки, которые она часто шила сама. Рассказ экскурсовода в сценическом образе Марии Мордасовой будет дополнит выступление студентов музыкального колледжа имени Ростроповичей, которые исполнят старинные русские романсы на стихи Кольцова, Никитина, а также народные песни из репертуара Марии Мордасовой.

В 19.00 начнется «Самовар-рarty». Собиратель и реставратор русских самоваров Анатолий Бородецкий расскажет о своем хобби и основных экспонататах коллекции, которая в целом насчитывает более 500 самоваров. Они отличаются по форме и размерам, по материалу и способу изготовления, а самому старинному из них уже почти 300 лет! В программе чаепитие с пирогами по любимым рецептам Марии Мордасовой и ее частушки в исполнении Любови Воробцовой.

В 20.00 начнется мастер-класс «Коса - девичья краса». Парикмахер Ольга Литашина покажет варианты плетения, а участники отработают приемы на манекенах. Всем желающим сделают прически.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ДОМ ТЮРИНЫХ: БРОДИЛКА ПО СТИХАМ МАРШАКА

В подразделении литературного музея «Дом Тюриных (ул.Никитинская, 22) пройдет несколько интерактивных мероприятий для детей. Здесь разрешают все трогать руками!

В 18.00 начнется театрализованная игра «В гости к Матушке Гусыне». Это напольная «бродилка» с большими мягкими кубиками. Попасть к английской сказочнице участникам театрализованной игры помогут озорной Робин-Бобин, один из самых известных персонажей песен Матушки Гусыни, и большая любительница веселых рифм - ее внучка Мэри. Каждый из них соберет свою команду и отправится с ней по волшебной тропинке, пытаясь обогнать соперников. Игроки встретят по дороге героев британских народных песенок в переводе Самуила Маршака: неуклюжего Шалтая-Болтая, котяток, потерявших перчатки, обитателей дома, который построил Джек, и многих других. Вспоминая их забавные истории и выполняя небольшие задания, команды соберут целое ожерелье из жемчужин английского фольклора.

В 20.00 стартует театрализованный квест «Ключ от королевства Маршака». Запрыгнув в «Курьерский поезд», ребята отправятся в увлекательный путь до поэтического королевства. Маршрут им будут указывать верстовые столбы. А еще они помогут рассказать, как Самуил Маршак стал детским писателем и почему он стал переводить английские народные песенки. Ребята сделают несколько остановок на сказочных станциях: помогут Даме собрать ее багаж, а затем отправятся в Цирк, где увидят невероятные трюки. Отгадав хитроумный ребус циркачей, путешественники смогут добраться до финальной точки путешествия, где детей будет ждать Робин-Бобин. Он познакомит ребят со своим лучшим другом Джеком, тем самым, который построил дом.

В 20.00 начнется представление «Кошкин дом». На программе «Театр в музее» детвора окажется за кулисами, научится импровизации, выразительному чтению и командной работе. Подготовиться к постановке ребятам поможет тренинг по сценической речи. На мастер-классе мальчики и девочки будут говорить разными голосами и с помощью интерактивного модуля соберут знакомую с раннего детства сказку Самуила Маршака «О глупом мышонке». А еще ребята узнают историю создания пьесы «Кошкин дом» и поочередно разыграют каждую из ее ключевых сцен.

МУЗЕЙ-УСАДЬБА ВЕНЕВИТИНОВА: ЛЕГЕНДА О БАБОЧКЕ, ПАРФЮМ И ДЖАЗ

В музее-усадьбе Веневитинова в 18.00 юным посетителям расскажут таинственную легенду о бабочке «павлиний глаз» и научат делать сувенир из цветного картона.

В 18.30 в Каминном зале старинный рояль и Юлия Хмылева перенесут зрителей в мир классической музыки.

В 19.30 пройдет лекция «Парфюмерный гардероб», которая расскажет о правильном подборе ароматов.

В 20.30 в атмосфере музыкального салона XIX века свою вокальную программу (арии и романсы) представит певица театра оперы и балета Людмила Солод.

В 21.00 в парке дворянской усадьбы начнется «Джазовый джем-сейшн» - импровизациями воронежцев порадует гитарный квартет - Олег Максимов (гитара), Антон Светличный (рояль), Олег Соломко (бас), Кирилл Зиновьев (ударные).

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОСТЕНКИ: РЕБУСЫ КАМЕННОГО ВЕКА

Музей-заповедник «Костенки» приготовил масштабную программу, которая развернется на двух площадках с 18.00 до 23.00.

В самом музее, на площадке №1 с 18.15 до 21.00 пройдут блиц-экскурсии, в 19.00 начнется театрализованная экскурсия «Гостья из прошлого».

В 20.00 в выставочном зале будут читать фрагменты романа «Закон крови», написанного археологом Аниковичем по материалам изучения костенковских стоянок. С 21.30 можно посетить музей в режиме самостоятельного осмотра.

На площадке №2 - на территории вокруг музея запланировано множество активностей: мастерская татуажа каменного века, где сделают первобытный макияж, бескровная охота - сбор пазлов животных каменного века, настольная игра «Путешествие к мамонтам» и ребусы каменного века, строительство водопровода, где расскажут, как обеспечить племя водой , а также покажут, как убрать паутину, не задев ее, воссоздание древнего жилища, игра в пятнашки и троеборье с перетягиванием каната, археологический квест по мотивам музейной экспозиции.

В 21.15 стартует файер-шоу «Огонь сквозь века».

В 21.30 - дискотека для взрослых «Зажигаем по-первобытному!».

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ДИВНОГОРЬЕ: КОНЦЕРТ В ПЕЩЕРНОМ ХРАМЕ

Музей-заповедник «Дивногорье» приглашает проследить, как шло развитие человечества: от каменных орудий до космической ракеты. В программе «Ночи музеев» несколько активностей.

В 18.00 начнется мастер-класс «Курс молодого кроманьонца». Участники попробуют сделать орудия труда из камня, которыми пользовались древние люди в палеолите.

В 19.00 можно присоединиться к мастер-классу «От комочка до горшочка». Посетители познакомятся со свойствами глины и секретами хазарских гончаров и сделают своими руками небольшой горшок.

В 21.00 в пещерном комплексе в Больших Дивах начнется концерт мужского хора Воронежской филармонии «ART'o'dox». Артисты исполнят произведения духовной музыки, а акустика пещерного комплекса придаст концерту особое неповторимое звучание.

В 22.00 можно понаблюдать за звездным небом через телескоп, рассмотреть другие планеты и узнать интересные факты о космосе.

Кстати, доехать 15 мая в Дивногорье можно на электричке. Пригородный поезд №6016 «Воронеж-1 - Копанище» отправится с воронежского вокзала в 14.47, в Дивногорье прибудет в 17.09. Из Дивногорья электричка отправится в 21.37 и прибудет в Воронеж в 23.48.