9 мая Нововоронежцы отметили 76-ую годовщину Великой Победы

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Начался день с возложения цветов и венков к главному военному мемориалу города – «Звёздам Славы». Первыми дань памяти героям отдали руководители Нововоронежской АЭС, Совет ветеранов НВ АЭС, городской Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, депутаты, военнослужащие воинской части 3677. Далее к ним присоединились другие городские предприятия и общественные организации.

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«На берегах Дона воевала легендарная 141-ая стрелковая дивизия, усилиями которой, захватчики не смогли прорваться на левый берег великой реки. В честь этого подвига здесь установлен мемориал «Звезды Славы», ставший символом нашего города. На этой земле, политой кровью советских воинов, более полувека работает Нововоронежская атомная станция, живет и развивается город. Мы чтим ветеранов, которые отстояли родную землю. Мы бережем мир, который так тяжело достался нашим отцам и дедам. Мы свято храним память об их Великом Подвиге!» – отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Девять фронтовиков, проживающих сейчас в Нововоронеже, поздравила творческая группа артистов городского Дворца культуры и Дома детского творчества, устроив под их балконами небольшие концерты с исполнением известных песен военных лет.

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Одним из самых ярких событий стал пробег автоколонны военной техники времен Великой Отечественной войны по улицам Нововоронежа. Большинство образцов отреставрированы, но имеют оригинальные элементы и детали, и по своим характеристикам не отличаются от техники, принимавшей участие в боях. Все водители и пассажиры были одеты в форму советских солдат. Пробег организовали участники поискового отряда Нововоронежской АЭС «Пересвет» совместно с воронежским военно-патриотическим клубом «Набат».

Также при поддержке поискового отряда «Пересвет» в экспозиции Информационного центра Нововоронежской АЭС «Боевая Слава 1941-1945» прошли экскурсии для всех желающих. Совместно с детским центром «Открытые сердца» были организованы «Уроки Мужества» для детей-инвалидов и детей из многодетных семей.

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Нововоронежцы приняли активное участие в акциях: «Окна Победы», «Письма с фронта», «Война глазами ребенка», «Звонок ветерану» и так далее.

В канун Дня Победы в Нововоронеже состоялся зрелищный чемпионат и первенство Воронежской области, Кубок регионального отделения ДОСААФ по мотокроссу, посвященный 76-ой годовщине Победы над немецко-фашистскими захватчиками.

Кроме того, сотрудники Нововоронежской АЭС, представители Профсоюза атомной станции, студенты Нововоронежского политехнического колледжа в рамках международной акции «Сад Памяти» высадили более 2000 саженцев берез на северной окраине города атомщиков.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС