Во время пожара в заповедном лесу Воронежской области погибла семья лис

Фото с сайта Хоперского заповедника

Сотрудники Хоперского заповедника обследовали территорию горельника, где недавно бушевал лесной пожар. Ученых интересовало, как пережили ЧП обитатели расположенных здесь нор – лисы и барсуки. К сожалению, одно семейство лис погибло. Кормящую самку нашли задохнувшейся у входа в нору. Внутри были мертвые детеныши.

- У самки была возможность убежать от огня раньше, но она не бросила щенков и осталась с ними до последнего момента своей жизни, - рассказали сотрудники заповедника.

Зато семья барсуков выжила, но не известно – в каком составе. По словам ученых, за пару недель до пожара в норах жили трое взрослых барсуков - самец и две самки. И, судя по поведению животных, у них к тому моменту уже были щенки.

- Сейчас достоверно известно о нахождении двух взрослых животных, - отметили сотрудники заповедника. - Выжили ли щенки, пока неизвестно. Вместе с барсуками в норе живет и несколько желтогорлых мышей.

Остальные осмотренные норы либо брошены, либо их хозяева погибли. Кроме того, ученые рассказали, что через 5-6 дней после того, как был потушен огонь, все норы горельника проверили компании волков (один из них попался на фотоловушку), енотовидных собакак и лис. Эти хищники следят за погибшими животными, и подбирают их в качестве легкого корма, тем самым выполняя роль падальщиков и санитаров леса.