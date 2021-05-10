В Воронеже встретили спецпоезд Министерства обороны

Патриотический поезд Министерства обороны «Мы – Армия страны! Мы – Армия народа!» останавливался на вокзале «Воронеж-1»

В Воронеж 10 мая прибыл патриотический поезд Министерства обороны «Мы – Армия страны! Мы – Армия народа!». Состав торжественно встретили на железнодорожном вокзале «Воронеж-1». Курсанты военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина под звуки военного оркестра вынесли флаги Российской Федерации и Воронежской области. А затем прозвучал Государственный гимн страны.

Посмотреть на тематический поезд собралось много народа

В составе тематического эшелона - 17 вагонов. Жители и гости города смогли увидеть образцы новейшей техники и вооружений российской армии, представленные на открытых платформах. Разделы экспозиции также посвящены подвигу народа в годы Великой Отечественной войны, юнармейскому движению, работе военных медиков и другим достижениям нашей армии. Воронежцы также с помощью комплекса «Дорога памяти» могли найти информацию о своих родственниках, воевавших в 1941–1945 годах.

На открытых платформах были представлены образцы новейшей российской военной техники

На вокзале патриотический поезд по поручению губернатора Александра Гусева встречал первый заместитель председателя правительства региона Владимир Попов. В своей приветственной речи он напомнил, что День Победы для всех нас поистине святой праздник. Нет практически на одной российской семьи, в которой не было бы своих героев, воевавших на поле боя или трудившихся в тылу. Владимир Попов отметил важную роль акции в патриотическом воспитании сегодняшних школьников.

С приветственной речью выступил первый зампредправительства региона Владимир Попов

– Четвертое поколение уже родилось после той страшной войны. Но каждое из них впитывает от своих дедов, отцов, матерей ту значимость великой Победы, которая никогда не померкнет. Мы очень надеемся, что наши дети, внуки со временем передадут своим детям это великое чувство Победы, которая спасла не только Россию – ее самостоятельность, независимость и ее будущее, – но и весь мир от нацизма. Спасла, благодаря героизму и самопожертвованию солдат, офицеров, генералов, маршалов. Светлая память всем погибшим за мирное небо, – сказал первый вице-премьер областного правительства.

Жители и гости города смогли увидеть образцы военной техники

Напомним, специальный состав был сформирован Министерством обороны по решению Президента России Владимира Путина в рамках акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!». Поезд стартовал в конце апреля с Киевского вокзала в Москве. До конца июня состав посетит 51 город страны. Конечной точкой станет Владивосток. По задумке, это даст возможность россиянам ближе познакомиться с героическим прошлым и настоящим Вооруженных Сил страны. Также акция направлена на сплочение общества и противостояние историческим фальсификациям.

Воронежцам рассказали о работе военных медиков, в том числе в период пандемии

Фото предоставлено Правительством Воронежской области.