Воронежский губернатор: «Мы вспоминаем всех, кто добывал Победу собственной жизнью»

Губернатор поздравил воронежцев с Днем Победы

На площади Ленина в Воронеже прошел военный парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Дань глубокого уважения великому подвигу и самоотверженности победителям фашистских захватчиков и ветеранов выразил губернатор Александр Гусев.

Губернатор поздравил войска

На мероприятии также присутствовали представители ветеранских организаций, первые лица города – председатель областной Думы Владимир Нетесов, главный федеральный инспектор по региону Александр Солодов, мэр Вадим Кстенин, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, депутаты Государственной Думы ФС РФ, члены облправительства и начальники правоохранительных и силовых ведомств.

По площади Ленина прошли парадные расчеты

Начали парад по традиции – знаменосцы пронесли Флаг Российской Федерации и Знамя Победы.

Принимал парад командующий 20-й гвардейской общевойсковой армией (штаб находится в Воронеже) генерал-лейтенант Андрей Иванаев. Командовал заместитель начальника Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина генерал-майор Александр Нагалин. Они совершили объезд парадных расчетов на кабриолетах ГАЗ-3102 и поприветствовали военнослужащих.

Спасибо вам за Победу! Особенная благодарность и почет - нашим ветеранам

Выступая перед войсками и присутствующими воронежцами губернатор Александр Гусев поздравил ветеранов, участников и зрителей Парада с Днем Победы и напомнил, что в каждой семье есть свои герои Великой отечественной войны. Воронежскую область не обошли тяжелые испытания, много земляков отдали свои жизни за мирное небо над головой сегодня.

– Мы вспоминаем всех, кто добывал Победу собственной жизнью, нечеловеческими испытаниями и безмерной любовью к Родине. Так сражалась и жила вся советская страна, вся Воронежская область. В боях за родной город и на других полях сражений наши земляки показывали примеры истинной отваги и героизма. Столь же самоотверженно они трудились в тылу. Мужественно боролись за жизнь в фашистских застенках. Старались преодолевать страх в детских глазах, –сказал губернатор.

Губернатор Александр Гусев: «Мы преклоняемся перед бессмертным подвигом наших предков»

«Спасибо за мир и спокойствие» – обратился глава региона к ветеранам Великой Отечественной. Он поблагодарил их за героический подвиг, перед которым преклоняются воронежцы. И за уверенность в том, что не существует непреодолимых трудностей.

– По наследству от вас нам передались патриотизм и нетерпимость к недругам родной страны. Но сегодня, благодаря нашей сплоченности и современной государственной политике России, их опасные планы не смогут осуществиться. Мы твердо уверены в этом, – заключил Александр Гусев.

Участницы парада - военнослужащие-женщины

А всем жителям региона губернатор пожелал здоровья, счастья, мира и благополучия.

После этого присутствующие на параде Победы почтили павших минутой Молчания.

Выступивший генерал-лейтенант Иванаев отметил, что война была битвой за будущее всего человечества и этот парад дает осознание всей грандиозности победы над фашизмом.

– Гордимся, что именно наши отцы и деды смогли сокрушить и уничтожить эту темную силу. Они пережили невыносимые страдания, лишения и утраты. Работали на износ, на пределе. Воевали, не щадя своих жизней, показывая пример благородства и подлинного патриотизма. Именно в их честь – наши военные парады и гром салютов, – обратился к участникам и зрителям парада командующий.

Наша гордость- армия России

Затем по площади Ленина прошли парадные расчеты – 1800 военнослужащих сухопутного и воздушного видов Вооруженных Сил, Военно-воздушной академии, воронежского института ФСИН, главного управления МЧС по региону.

Механизированная колонна в этом году состояла из 86 единиц

Механизированная колонна в этом году состояла из 86 единиц: реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», автомобили специального назначения «Тигр», «Тайфун» и «Рысь», тяжелые транспортно-заряжающие машины. Впервые воронежцы увидели зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит».