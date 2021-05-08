Рисунок в честь деда-танкиста: в Воронеже наградили победителей второго этапа конкурса «Я рисую Победу»

Авторы лучших работ, за которые проголосовало наибольшее число наших читателей, получили дипломы и памятные подарки

Легендарная советская «Тридцатьчетверка» в объятиях пламени сминает фашистский танк «Тигр» - волнительный кадр нашей истории запечатлел Дмитрий Пономарев, студент Воронежского техникума строительных технологий.

- Этот бой я изобразил в честь своего деда - Якова Пантелеевича Пономарева. Он был танкистом. Именно его истории подвигли меня взяться за работу, - скромно признается Дмитрий.

Работа Дмитрия Пономарева

Читатели «Комсомольской правды» не раз видели эту картину - она стала заставочной для второго этапаконкурса детского рисунка «Я рисую Победу», который в этом году наша редакция организовала при поддержке депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

В преддверии 9 мая - Дня Великой Победы авторы лучших работ, за которые проголосовало наибольшее число наших читателей, получили дипломы и памятные подарки.

Страницы нашей истории

- Для нас этот конкурс принципиально важен. Он посвящен очень значимому событию для всей нашей страны - Победе в Великой Отечественной войне. Приятно видеть, что в Воронежской области растут такие талантливые дети: они прекрасно рисуют, очень эмоционально, искренне и при этом профессионально. Молодым людям сегодня тяжелее оценить то время, ведь все меньше остается ветеранов, которые могут искренне рассказать о пройденном пути, о той трагедии, что они пережили, и о ценности той Победы, благодаря которой мы все живем на этом свете. Но пока мы передаем и сохраняем эти знания, мы будет счастливо жить в мире, - обратился к участникам конкурса Сергей Гаврилов, депутат Государственной Думы, фракция КПРФ, председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

В двух этапах нашего творческого соревнования участвовало 183 ребенка от 3 до 18 лет. Рисунки присылали из Воронежа и области: Борисоглебска, Каширского, Кантемировского, Острогожского, Поворинского, Хохольского и других районов.

В номинации до 12 лет лучшими из лучших стали исключительно молодые мужчины - подрастающие защитники.

7269 лайков оставили наши читатели под работой 11-летнего Глеба Люлина. Такая поддержка помогла парню занять первое место. Видимо, аудитории очень понравился торжественный «Вальс Победы». Мама юного художника, Галина Николаевна, отметила, что в их семье чтут традиции Великого праздника. А что такое праздник? Обязательно залпы салюта, цветущая сирень и танцующая молодая пара!

Работа Глеба Люлина

Забравшего «серебро» в данной номинации 10-летнего Николая Ермакова на рисунок вдохновили фильмы и рассказы дедушки, с которым он часто разговаривал. Молодой человек учится в воронежской школе №43.

Работа Николая Ермакова

А вот бронзовый призер 11-летний Павел Панин приехал из Каширского района. Он честно признался, что нарисовал первое, что пришло ему в голову. Получилось некое переосмысление советской ленты «Четыре танкиста и собака».

Работа Павла Панина

Павел учится в Кондрашкинской школе имени кавалера ордена Мужества ДенисаНалетова. Это уютное учебное заведение, в котором всего 32 ученика. Но какие активные! Оказалось, что в школу около года назад пришла новая учительница русского языка и литературы Светлана Карпова - она агитировала детей массово принять участие в конкурсе. И это принесло успех сразу нескольким юным талантам.

Искренне о Победе

- Участники конкурса проделали большой кропотливый труд - талантливо и искренне. Именно эти качества способны проводить нашу страну через все невзгоды. Я увидел открытые взгляды и радуюсь, что у нас есть такая молодежь. Нам всем необходимо сохранять память о той великой борьбе всего советского народа, которая объединила сотни национальностей, десятки вероисповеданий и унесла миллионы жизней. Наверное, нет в России семьи, которая бы не потеряла на фронтах своих дедов, отцов, братьев... Эта страница нашей истории никогда не должна быть занесена песком забвения, - подчеркнул Андрей Рогатнев, первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, депутат Воронежской областной Думы.

В номинации от 12 до 18 лет победителем стала 14-летняя Анна Куницына из той же Кондрашкинской школы Каширского района. Она решила изобразить те места, которые сегодня хранят память Великой Победы в Воронежской области.

Работа Анны Куницыной

Второе место читатели нашего сайта отдали 16-летней Валерии Рясковой, студентке Воронежского профессионально-педагогического колледжа. Она окончила школу искусств да и в целом всесторонне развита. Ее работа под названием «Радость встречи» отражает момент воссоединения отца-солдата с его дочерью.

Работа Валерии Рясковой

И на третьем месте в данной номинации... Вновь ученица Кондрашкинской школы - 14-летняя Валентина Колупаева. Ее работа разительно отличается от других, девушка решила показать, что Победы в истории нашей страны случались и после Великой Отечественной войны - за основу она взяла более современные события. Но приэто цветовой гаммой она постаралась передать то чувство скорби, которое несет в себе любое сражение - даже выигранное.

Работа Валентины Колупаевой

- В наше динамичное время, наполненное различными отвлекающими факторами, не всегда удается найти момент для более важных вещей. А когда мы говорим о Великой Победе, о сохранении памяти о ней - это однозначно первоочередная задача. Нам важно сохранить историческую правду. Наша история будет сохраняться только пока находит отклик в сердцах общества, - прокомментировал Максим Горохов, главный редактор издания «Комсомольская правда в Воронеже».

В завершении Денис Рослик, депутат Воронежской областной Думы, поблагодарил родителей и преподавателей за то, что они воспитывают таких неравнодушных детей и отдельно самих юных участников - за их активность в сохранении истории нашей Родины.