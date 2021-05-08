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Общество8 мая 2021 8:40

Рисунок в честь деда-танкиста: в Воронеже наградили победителей второго этапа конкурса «Я рисую Победу»

Творческий конкурс прошел при поддержке Сергея Гаврилова, депутата Госдумы от КПРФ
Олег ИВАНОВ
Авторы лучших работ, за которые проголосовало наибольшее число наших читателей, получили дипломы и памятные подарки

Авторы лучших работ, за которые проголосовало наибольшее число наших читателей, получили дипломы и памятные подарки

Легендарная советская «Тридцатьчетверка» в объятиях пламени сминает фашистский танк «Тигр» - волнительный кадр нашей истории запечатлел Дмитрий Пономарев, студент Воронежского техникума строительных технологий.

- Этот бой я изобразил в честь своего деда - Якова Пантелеевича Пономарева. Он был танкистом. Именно его истории подвигли меня взяться за работу, - скромно признается Дмитрий.

Работа Дмитрия Пономарева

Читатели «Комсомольской правды» не раз видели эту картину - она стала заставочной для второго этапаконкурса детского рисунка «Я рисую Победу», который в этом году наша редакция организовала при поддержке депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

В преддверии 9 мая - Дня Великой Победы авторы лучших работ, за которые проголосовало наибольшее число наших читателей, получили дипломы и памятные подарки.

Страницы нашей истории

- Для нас этот конкурс принципиально важен. Он посвящен очень значимому событию для всей нашей страны - Победе в Великой Отечественной войне. Приятно видеть, что в Воронежской области растут такие талантливые дети: они прекрасно рисуют, очень эмоционально, искренне и при этом профессионально. Молодым людям сегодня тяжелее оценить то время, ведь все меньше остается ветеранов, которые могут искренне рассказать о пройденном пути, о той трагедии, что они пережили, и о ценности той Победы, благодаря которой мы все живем на этом свете. Но пока мы передаем и сохраняем эти знания, мы будет счастливо жить в мире, - обратился к участникам конкурса Сергей Гаврилов, депутат Государственной Думы, фракция КПРФ, председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

В двух этапах нашего творческого соревнования участвовало 183 ребенка от 3 до 18 лет. Рисунки присылали из Воронежа и области: Борисоглебска, Каширского, Кантемировского, Острогожского, Поворинского, Хохольского и других районов.

В номинации до 12 лет лучшими из лучших стали исключительно молодые мужчины - подрастающие защитники.

7269 лайков оставили наши читатели под работой 11-летнего Глеба Люлина. Такая поддержка помогла парню занять первое место. Видимо, аудитории очень понравился торжественный «Вальс Победы». Мама юного художника, Галина Николаевна, отметила, что в их семье чтут традиции Великого праздника. А что такое праздник? Обязательно залпы салюта, цветущая сирень и танцующая молодая пара!

Работа Глеба Люлина

Забравшего «серебро» в данной номинации 10-летнего Николая Ермакова на рисунок вдохновили фильмы и рассказы дедушки, с которым он часто разговаривал. Молодой человек учится в воронежской школе №43.

Работа Николая Ермакова

А вот бронзовый призер 11-летний Павел Панин приехал из Каширского района. Он честно признался, что нарисовал первое, что пришло ему в голову. Получилось некое переосмысление советской ленты «Четыре танкиста и собака».

Работа Павла Панина

Павел учится в Кондрашкинской школе имени кавалера ордена Мужества ДенисаНалетова. Это уютное учебное заведение, в котором всего 32 ученика. Но какие активные! Оказалось, что в школу около года назад пришла новая учительница русского языка и литературы Светлана Карпова - она агитировала детей массово принять участие в конкурсе. И это принесло успех сразу нескольким юным талантам.

Искренне о Победе

- Участники конкурса проделали большой кропотливый труд - талантливо и искренне. Именно эти качества способны проводить нашу страну через все невзгоды. Я увидел открытые взгляды и радуюсь, что у нас есть такая молодежь. Нам всем необходимо сохранять память о той великой борьбе всего советского народа, которая объединила сотни национальностей, десятки вероисповеданий и унесла миллионы жизней. Наверное, нет в России семьи, которая бы не потеряла на фронтах своих дедов, отцов, братьев... Эта страница нашей истории никогда не должна быть занесена песком забвения, - подчеркнул Андрей Рогатнев, первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, депутат Воронежской областной Думы.

В номинации от 12 до 18 лет победителем стала 14-летняя Анна Куницына из той же Кондрашкинской школы Каширского района. Она решила изобразить те места, которые сегодня хранят память Великой Победы в Воронежской области.

Работа Анны Куницыной

Второе место читатели нашего сайта отдали 16-летней Валерии Рясковой, студентке Воронежского профессионально-педагогического колледжа. Она окончила школу искусств да и в целом всесторонне развита. Ее работа под названием «Радость встречи» отражает момент воссоединения отца-солдата с его дочерью.

Работа Валерии Рясковой

И на третьем месте в данной номинации... Вновь ученица Кондрашкинской школы - 14-летняя Валентина Колупаева. Ее работа разительно отличается от других, девушка решила показать, что Победы в истории нашей страны случались и после Великой Отечественной войны - за основу она взяла более современные события. Но приэто цветовой гаммой она постаралась передать то чувство скорби, которое несет в себе любое сражение - даже выигранное.

Работа Валентины Колупаевой

- В наше динамичное время, наполненное различными отвлекающими факторами, не всегда удается найти момент для более важных вещей. А когда мы говорим о Великой Победе, о сохранении памяти о ней - это однозначно первоочередная задача. Нам важно сохранить историческую правду. Наша история будет сохраняться только пока находит отклик в сердцах общества, - прокомментировал Максим Горохов, главный редактор издания «Комсомольская правда в Воронеже».

В завершении Денис Рослик, депутат Воронежской областной Думы, поблагодарил родителей и преподавателей за то, что они воспитывают таких неравнодушных детей и отдельно самих юных участников - за их активность в сохранении истории нашей Родины.

Общество: ПЕДСОВЕТ