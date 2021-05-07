Бытовка на месте железнодорожного вокзала и танцы перед фашистами за соль: что помнят воронежские дети войны

Фото из личного архива Фаины Блинчевской

В памяти Фаины Блинчевской довоенный Воронеж сохранился как самый лучший город для детей. Но, к сожалению, воспоминания эти омрачены страшными событиями:

- Мы приехали в Воронеж в эвакуацию из Брянска 16 августа 1941 года, - рассказала «Комсомолке» Фаина Зиновьевна. – Мне было 12 лет, когда началась война. Через два месяца после нападения Гитлера мой отец – инженер кожевенной фабрики «Прогресс» - вместе с семьей перебрался подальше от линии фронта, в уверенности, что в Воронеж фашисты не дойдут.

РАЙ ДЛЯ СОВЕТСКИХ ДЕТЕЙ

В те годы, по воспоминаниям юной Фаины, наш город был очень красивым. Больше всего девочке нравился сад Пионеров, занимавший большую территорию между нынешним проспектом Революции (в районе магазина «Рубин») и улицей Театральной. Настоящий рай для детей: кинотеатр, эстрада, оркестр, танцплощадка, бесплатные аттракционы, турники для занятий спортом, зимой - каток. Ежедневно сюда приходили десятки детей со всего города. А семья Фаины Блинчевской поселилась совсем недалеко – на улице Авиационной, 20 – в районе нынешней площади Детей. Девочка очень любила проводить время в саду. Но в тот роковой день, 13 июня 1942 года, когда немецкий самолет сбросил бомбу на Сад, мама Фаины, словно почувствовав беду, не пустила дочку гулять.

- Потом был налет, мы слышали взрыв, а позже узнали о том, что произошло с садом Детей, - продолжает Блинчевская. – Конечно, детское сознание не все воспринимало до конца…

От Кольцовского сквера до СХИ ходил детский трамвай, в котором для юных пассажиров давали представления известные в те годы городские артисты.

РУИНЫ И ПРОТИВОТАНКОВЫЕ ЕЖИ

Фото из личного архива Фаины Блинчевской

Когда линия фронта приблизилась к Воронежу, семья Блинчевской покинула город и вернулась сюда лишь в 1944-ом.

- Первое впечатление – разрушенный железнодорожный вокзал, - говорит Фаина Зиновьевна. – Вместо прекрасного здания – маленькая бытовка, вместо перрона – две доски. Но к марту 44-го уже восстановили пути. Те, кто возвращался в город раньше, от Отрожки до центрального вокзала шли пешком.

Дальнейшие впечатления были еще страшнее: руины и воронки от снарядов повсюду, привокзальная площадь – в окопах, противотанковых ежах, грудах камней. На уцелевших зданиях надписи «проверено, мин нет». Вид освобожденного Воронежа навевал на Фаину страх и ужас, от былого восхищения городом не осталось ничего.

- Поскольку кожевенное производство располагалось в Бабяково, отец с братом поселились там, а я – в Воронеже, где пошла в восьмой класс, - продолжает Блинчевская. – Я ходила в третью железнодорожную школу (здание сохранилось на улице Луначарского, 30 – Авт.), она была для девочек. Мальчики учились в школе, где сейчас располагается школа №5 на улице Ленина.

Фронтовики. Фото из личного архива Фаины Блинчевской

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДА

Окончив школу с золотой медалью, Фаина Зиновьевна поступила в мединститут и сразу присоединилась к восстановлению разрушенного войной города. В свободное от учебы время разбирали завалы, месили раствор, восстанавливали здания…

- С нами в институте училось 97 фронтовиков, общение с ними очень повлияло на мое воспитание и характер, - признается наша собеседница.

Свою дальнейшую жизнь Фаина Зиновьевна связала с медициной и комсомолом. Долгие годы она проработала в роддоме на улице Вайцеховского, он располагался в доме Вигеля. В свои 92 года женщина ведет активный образ жизни и заботится о сохранении памяти о военном времени и людях, победивших фашизм. Фаиона Зиновьевна вляется руководителем международной программы «Синий платочек» в Воронежской области, лауреатом форума «Достояние культуры Воронежа», а также членом Совета ветеранов медуниверситета.

Фаина Блинчевская (слева) на восстановлении Воронежа. Фото из личного архива героини публикации

СПАСЕНИЕ ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА

На долю другой жительницы Воронежа – Анны Ивановны Корневой – выпало провести долгие месяцы в оккупации. Ее семья жила в селе Гремячьем Семилукского района, когда в него пришли самые жестокие из фашистов – мадьяры. Девятилетняя Нюра была из многодетной семьи. Однажды сосед попросил ее помочь провести отряд советских партизан, которые прятались в полях подсолнечника, через брод по Дону на противоположный берег, к своим. Девочка без колебаний согласилась выполнить опасное задание. И справилась – все 27 партизан благополучно перешли через линию фронта и выжили. Это Нюра узнала от одного из них, который впоследствии приходил, чтобы отблагодарить за спасение.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ОККУПАНТЫ

Очень уж лютовали в Гремячьем мадьяры, расстреливая и истязая мирных жителей. Погрузив детей и вещи на телегу, запряженную коровой, мама Анны Ивановны перебралась к сестре в соседнее село Матренки. Здесь стояли немцы, которые не были так жестоки к селянам. О некоторых из них у Нюры осталась добрая память.

Например, один немец подкармливал детей хлебом, при этом на ломаном русском говорил: «У меня дома своих четверо ребят остались. Мы не виноваты. Это Гитлер со Сталиным не смогли договориться».

А раз немец подсказал, как «заработать» соли, которую в ту пору было невозможно достать. Для этого надо было станцевать перед оккупантами. Нюра и тут не спасовала, выступила и принесла домой целый подол дефицитного продукта.

К сожалению, не осталось у семьи ни одной фотографии в память о погибшем на фронте отце. За эти дорогие карточки Нюра едва не поплатилась жизнью. Однажды осенью несколько девочек отправились пешком из Матренок в Гремячье, чтобы взять там теплых вещей и кое-каких продуктов. Напросилась с ними и Нюра. В числе прочего взяла из дома фотографии отца, но на обратной дороге дети нарвались на немецкий патруль. Фашисты отняли все вещи, а фотографии порывали на глазах у детей. Только быстрые ноги спасли девочек от пули оккупантов.

СОЛОМЕННАЯ КРОВАТЬ

Когда пришла весть об освобождении Гремячьего, семья засобиралась в родное село. Однако от их дома ничего не осталось. По улице стояли лишь пережившие пожары кирпичные печки. Семья Анны Ивановны нашла пристанище в уцелевшем доме бабушки и дедушки. Дед соорудил для них сарайчик во дворе, где кроватью служила подстилка из соломы.

Питались выкопанной с поля прелой картошкой, которая рассыпалась в «муку». Из нее мама Нюры пекла оладьи. Так и выжили…