Мы помним, какой ценой завоевано счастье!

Современное поколение белгородцев помнит и чтит героев той Великой войны. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Помогали им в этом Юные народные экологи из белгородской гимназии №3 Давид Балаян и Артем Головенькин: они устроили для ветеранов настоящие концерты с трогательными стихами и песнями, вручили открытки.

- В первую очередь, очень хотелось подарить нашим уважаемым героям-освободителям яркие, положительные эмоции, - говорит Леонид Белоковаленко, генеральный директор ООО «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области. – Я рад, что у нас это получилось, что ветераны знают: ими гордятся, и их подвиг не забыт. Здоровья вам, наши дорогие, и низкий поклон!

Добрая дружба

Праздничный маршрут стартовал в селе Веселая Лопань Белгородского района.

Когда началась война, Ивану Тимофеевичу Золотареву было 15 лет – подросток наравне со взрослыми копал противотанковые рвы. Позже он попал в немецкий трудовой лагерь под городом Эинген (Дунай). Сохранилось несколько фотографий того жуткого времени. Одна из них подписана: «Мне очень тяжело. Невыносимо тяжело. Нет ни малейшей надежды вернуться на Родину. А о ней я думаю денно и нощно. Прощайте, дорогие родители, молитесь и чуточку помните обо мне. Говорят, что в загробной жизни таким людям будет легче».

Шесть лет назад Иван Тимофеевич перенес неудачную операцию на глаза и сейчас почти потерял зрение - его единственной опорой остается внучка Ирина, оставившая работу, чтобы быть глазами и ногами деда. Коллектив ЦЭБа связывает с ними крепкая дружба. В 2019 году силами шефов возле дома появилась удобная тротуарная дорожка. А к 75-летию Великой Победы Ивану Тимофеевичу сделали необычный, но нужный подарок: новые ворота взамен старой деревянной изгороди, через которую частенько пробирались во двор нарушители правопорядка.

Иван Тимофеевич всегда искренне рад добрым гостям.

Гостеприимная хозяйка

Продолжили свое поздравление в Белгороде, в гостях у Татьяны Митрофановны Стороженко. В нынешнем году она отметила 95-й день рождения. Совсем юной семнадцатилетней девушкой Татьяна вступила в ряды Красной Армии. В годы той страшной войны приходилось выполнять разные задачи: и в караулы ходить, и хлеб печь…

6 августа 1945 года обладатель медали «За боевые заслуги» гвардии ефрейтор Стороженко была демобилизована. Командование части очень ценило эту хрупкую, но отважную девушку и даже предложило Татьяне продолжить службу. Отказалась - уж очень хотелось домой, к маме.

Встречая гостей, Татьяна Митрофановна в качестве угощения приготовила свои фирменные, вкуснейшие беляши – их необыкновенный аромат чувствовался далеко за пределами гостеприимного дома.

У Татьяны Митрофановны трое детей, семь внуков и шесть правнуков.

Неиссякаемый оптимизм

Завершающим маршрут стал визит к Николаю Денисовичу Кочеткову. Судьба 93-летнего ветерана не баловала с детства: в полтора года умерла его мама, в 1942 году под Ленинградом погиб отец.

На фронт Коля ушел совсем мальчишкой - в 14 лет. Служба для него началась с разведки под Сталинградом в 1943 году, продолжалась и во время войны с Японией. А демобилизовался он только в 1950-м.

Несмотря на все перенесенные невзгоды, Николай Денисович не перестает шутить и заряжать оптимизмом всех, с кем ему доводится общаться. Говорит, что совсем запылился его баян: сегодня здоровье уже не то, а раньше музыка недоступно сопровождала жизнь друзей и семьи ветерана. У него две дочери, внук и внучка, два правнука и одна правнучка – и все близкие бесконечно гордятся боевым прошлым Николая Денисовича.